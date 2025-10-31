Анонимная угроза парализовала железные дороги Сербии

Компания «Сербиявоз» временно остановила движение поездов по всей стране после получения анонимного сообщения о возможном взрыве. Об этом говорится в заявлении перевозчика, сообщает ТАСС.

«Сербиявоз» информирует своих клиентов о том, что 31 октября 2025 года был получен анонимный звонок с сообщением о заложенных во всех поездах и на железнодорожных путях взрывных устройствах. «Мы активно сотрудничаем с министерством внутренних дел для урегулирования ситуации. Мы были вынуждены временно приостановить движение всех поездов в целях защиты жизни пассажиров и поездных бригад», – отметили в компании.

В Сербии 1 ноября почтут память жертв обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, которое унесло жизни 16 человек. После трагедии участники антиправительственных протестов возложили на власти страны ответственность за произошедшее.