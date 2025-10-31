USD 1.7000
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Анонимная угроза парализовала железные дороги Сербии

18:14 131

Компания «Сербиявоз» временно остановила движение поездов по всей стране после получения анонимного сообщения о возможном взрыве. Об этом говорится в заявлении перевозчика, сообщает ТАСС.

«Сербиявоз» информирует своих клиентов о том, что 31 октября 2025 года был получен анонимный звонок с сообщением о заложенных во всех поездах и на железнодорожных путях взрывных устройствах. «Мы активно сотрудничаем с министерством внутренних дел для урегулирования ситуации. Мы были вынуждены временно приостановить движение всех поездов в целях защиты жизни пассажиров и поездных бригад», – отметили в компании.

В Сербии 1 ноября почтут память жертв обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, которое унесло жизни 16 человек. После трагедии участники антиправительственных протестов возложили на власти страны ответственность за произошедшее.

«Время Мадуро истекает»: Трамп принял решение по Венесуэле
«Время Мадуро истекает»: Трамп принял решение по Венесуэле обновлено 18:09
18:09 1316
Умирающая «Фантазия»
Умирающая «Фантазия» Баку, которого нет; все еще актуально
11:06 4819
Нечего забрасывать поезда камнями
Нечего забрасывать поезда камнями фото; обновлено 17:44
17:44 3683
Зеленский о приезде Путина: Посмотрим, чем все закончится
Зеленский о приезде Путина: Посмотрим, чем все закончится обновлено 16:47
16:47 8370
Провокация Беларуси против Литвы. Чем ответит Вильнюс?
Провокация Беларуси против Литвы. Чем ответит Вильнюс? разбираем с Гедрюсом Петкявичюсом; все еще актуально
01:13 7277
Эрдоган: «Израиль – воплощение угнетения»
Эрдоган: «Израиль – воплощение угнетения»
17:34 484
Состоится ли визит Эрдогана в Ереван?
Состоится ли визит Эрдогана в Ереван?
17:29 836
Зеленский анонсировал дальнобойные удары по России
Зеленский анонсировал дальнобойные удары по России
17:23 1158
В Москве задержали лидера стамбульской мафии: он оказался азербайджанцем
В Москве задержали лидера стамбульской мафии: он оказался азербайджанцем
14:04 5433
Советника Имамоглу под конвоем доставили в суд
Советника Имамоглу под конвоем доставили в суд
16:30 639
Исторический успех азербайджанского здравоохранения: впервые пересажено сердце от посмертного донора
Исторический успех азербайджанского здравоохранения: впервые пересажено сердце от посмертного донора Совместное сообщение Минздрава и Центральной клиники
16:08 1755

