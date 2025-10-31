Фидан о переговорах Москвы и Киева: дипломатия сильнее сложностей

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что переговорный процесс о мире между Россией и Украиной сталкивается с трудностями, но это не должно препятствовать ведению дипломатических контактов. Об этом сообщает ТАСС.

«Необходимо найти справедливое и постоянное решение для завершения войны между Россией и Украиной. Перед переговорами, которые могут [сразу] и не привести к окончанию войны, стоят определенные трудности. Однако эти трудности никогда не должны препятствовать поиску дипломатического решения», – сказал Фидан на пресс-конференции по итогам переговоров с эстонским коллегой Маргусом Цахкной в Анкаре.

Он указал, что Анкара продолжит поддерживать переговорный процесс.