Азербайджанский тяжелоатлет Равин Алмамедов стал чемпионом и рекордсменом Европы

В албанском Дурресе продолжается чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди спортсменов не старше 23 лет и молодежи.
Сегодня чемпионом Европы среди молодежи стал азербайджанский штангист Равин Алмамедов. В весовой категории до 79 кг он поднял в сумме двух упражнений 340 кг и завоевал золото. Серебро у армянина, бронзу взял представитель Румынии.
Также Алмамедов показал лучший результат в толчке - 189 кг. Это рекорд первенства Европы. А в рывке Равин взял бронзу, осилив 151 кг.
Медали чемпиону и призерам вручали вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана (AAF) и участник Консультативной группы Международной федерации Фирдовси Умудов, а также представитель AAF на чемпионате Европы, президент клуба «Гоязан» Азер Ализаде.
Напомним, ранее в весовой категории до 65 кг среди спортсменов до 23 лет Техран Мамедов взял три серебряные награды.
Таким образом, на данный момент у Азербайджана на чемпионате Европы 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая медали.