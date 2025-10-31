Азербайджанский тяжелоатлет Равин Алмамедов стал чемпионом и рекордсменом Европы

В албанском Дурресе продолжается чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди спортсменов не старше 23 лет и молодежи.

Сегодня чемпионом Европы среди молодежи стал азербайджанский штангист Равин Алмамедов. В весовой категории до 79 кг он поднял в сумме двух упражнений 340 кг и завоевал золото. Серебро у армянина, бронзу взял представитель Румынии.

Также Алмамедов показал лучший результат в толчке - 189 кг. Это рекорд первенства Европы. А в рывке Равин взял бронзу, осилив 151 кг.