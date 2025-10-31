USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Новость дня
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Азербайджанский тяжелоатлет Равин Алмамедов стал чемпионом и рекордсменом Европы

фото, видео
Отдел спорта
18:40 1181

В албанском Дурресе продолжается чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди спортсменов не старше 23 лет и молодежи.

Сегодня чемпионом Европы среди молодежи стал азербайджанский штангист Равин Алмамедов. В весовой категории до 79 кг он поднял в сумме двух упражнений 340 кг и завоевал золото. Серебро у армянина, бронзу взял представитель Румынии.

Также Алмамедов показал лучший результат в толчке - 189 кг. Это рекорд первенства Европы. А в рывке Равин взял бронзу, осилив 151 кг.

Медали чемпиону и призерам вручали вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана (AAF) и участник Консультативной группы Международной федерации Фирдовси Умудов, а также представитель AAF на чемпионате Европы, президент клуба «Гоязан» Азер Ализаде.

Напомним, ранее в весовой категории до 65 кг среди спортсменов до 23 лет Техран Мамедов взял три серебряные награды.

Таким образом, на данный момент у Азербайджана на чемпионате Европы 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая медали.

Дзюдоист Ислам Рагимов стал чемпионом Европы
Дзюдоист Ислам Рагимов стал чемпионом Европы
20:56 275
Украинские «Нептуны» обесточили военные заводы в России
Украинские «Нептуны» обесточили военные заводы в России
19:54 1652
Освободил, а потом вернулся в Лачин
Освободил, а потом вернулся в Лачин судьба человека, как и судьба поколения
20:09 954
«Красная команда» против государства…
«Красная команда» против государства… горячая тема
19:36 1783
Представитель Азербайджана избрана президентом всемирной ассоциации
Представитель Азербайджана избрана президентом всемирной ассоциации фото; все еще актуально
16:04 2935
«Уничтожим шпионов, диверсантов и вредителей до конца!»
«Уничтожим шпионов, диверсантов и вредителей до конца!» о вечном
18:49 2264
Экс-главу района арестовали
Экс-главу района арестовали
19:09 2314
Асадов и турецкие промышленники обсудили проекты на освобожденных территориях
Асадов и турецкие промышленники обсудили проекты на освобожденных территориях
18:57 663
Вугар Мамедов арестован
Вугар Мамедов арестован
18:57 2710
В Хырдалане открылся первый ресторан McDonald’s
В Хырдалане открылся первый ресторан McDonald’s фото
17:57 1578
Азербайджанский тяжелоатлет Равин Алмамедов стал чемпионом и рекордсменом Европы
Азербайджанский тяжелоатлет Равин Алмамедов стал чемпионом и рекордсменом Европы фото, видео
18:40 1182

ЭТО ВАЖНО

Дзюдоист Ислам Рагимов стал чемпионом Европы
Дзюдоист Ислам Рагимов стал чемпионом Европы
20:56 275
Украинские «Нептуны» обесточили военные заводы в России
Украинские «Нептуны» обесточили военные заводы в России
19:54 1652
Освободил, а потом вернулся в Лачин
Освободил, а потом вернулся в Лачин судьба человека, как и судьба поколения
20:09 954
«Красная команда» против государства…
«Красная команда» против государства… горячая тема
19:36 1783
Представитель Азербайджана избрана президентом всемирной ассоциации
Представитель Азербайджана избрана президентом всемирной ассоциации фото; все еще актуально
16:04 2935
«Уничтожим шпионов, диверсантов и вредителей до конца!»
«Уничтожим шпионов, диверсантов и вредителей до конца!» о вечном
18:49 2264
Экс-главу района арестовали
Экс-главу района арестовали
19:09 2314
Асадов и турецкие промышленники обсудили проекты на освобожденных территориях
Асадов и турецкие промышленники обсудили проекты на освобожденных территориях
18:57 663
Вугар Мамедов арестован
Вугар Мамедов арестован
18:57 2710
В Хырдалане открылся первый ресторан McDonald’s
В Хырдалане открылся первый ресторан McDonald’s фото
17:57 1578
Азербайджанский тяжелоатлет Равин Алмамедов стал чемпионом и рекордсменом Европы
Азербайджанский тяжелоатлет Равин Алмамедов стал чемпионом и рекордсменом Европы фото, видео
18:40 1182
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться