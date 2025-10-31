Зеленский о рисках размещения «Орешника» в Беларуси для Европы

Президент Украины Владимир Зеленский во время публичного совещания заявил, что размещение в Беларуси российской баллистической ракеты «Орешник» повышает риски для Европы, включая страны-соседи республики. Об этом сообщает «Европейская правда».

Зеленский напомнил, что Россия имела возможность трех пусков баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник»: один был применен по Днепру в ноябре 2024 года, второй, как недавно сообщила украинская сторона, уничтожен в результате успешной спецоперации СБУ.

Он указал, что, по данным украинских служб, из трех возможных выстрелов остался один, при этом в нынешнем году могли быть изготовлены до трех ракет, а в последующие годы планируется выпускать по шесть ежегодно.

Президент подчеркнул, что анонсированное размещение «Орешника» в Беларуси создает новые угрозы для Европы.

«У них радиус действия 5000 км, и есть «мертвая зона» около 700 километров. То есть европейцам, особенно в Восточной Европе, надо обратить на это внимание, и нашим балтийским коллегам, да и всем. Надо обратить внимание на эти риски», – подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский сообщил, что Украина будет предоставлять партнерам данные о 25 российских компаниях, причастных к проекту, которые пока не попали под западные санкции.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу подтвердил планы поставить в декабре на боевое дежурство российский ракетный комплекс «Орешник».

«Орешник» – страшное оружие. В декабре станет на боевое дежурство. Для чего? Я хочу, чтобы они (оппоненты) понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо. Вот мы сядем с Путиным, примем решение и бахнем. Поэтому не нарывайтесь», – указал он.