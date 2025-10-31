Просматривать старые журналы — занятие одновременно и увлекательное, и мучительное. Это вовсе не застывшие истории, в них ощущаешь дыхание эпохи, в которой люди, вершившие человеческие судьбы и искренне верившие в свою правоту, не понимали, что сами стоят на краю пропасти. Так, в ноябрьском номере журнала «Смена» за 1937 год я наткнулся на заметку о книге с характерным названием — «Методы и приемы иностранных разведывательных органов». Книга — коллективный труд, у нее тринадцать авторов, среди них - генеральный прокурор СССР Андрей Вышинский. Но журнал предпочел подчеркнуть только одно имя — руководителя ленинградского Управления НКВД Леонида Заковского. Вероятно, считалось, что само по себе имя грозного чекиста – это уже символ лояльности и силы.

Заголовок статьи Заковского звучал как название передовицы в боевом листке: «Уничтожим шпионов, диверсантов и вредителей до конца!» Читая ее сегодня, испытываешь почти физическое головокружение. Потому что уже знаешь: всего через три месяца автор этих строк будет арестован как «шпион и диверсант», а еще через пять — расстрелян. Заковского обвинят в создании в НКВД «латышской контрреволюционной организации» и шпионаже сразу на три государства — Германию, Польшу и Великобританию. А пока этот пламенный чекист самозабвенно учит советских граждан, как разоблачать врагов народа и оттачивать методы борьбы с «вредительством». Парадокс в том, что в последние месяцы жизни Заковский получил новое повышение — его назначили начальником управления НКВД Московской области. То есть он возглавил следствие в самый мрачный период Большого террора, когда аресты превратились в поток, а статистика заменила совесть. Среди жертв оказались и множество его земляков — латышских коммунистов, таких же преданных делу, как и он сам. Леонид Заковский, латыш по происхождению, не имел даже среднего образования. Служил юнгой на судне, примкнул к анархистам, отсидел ссылку, участвовал в революции —типичная для его поколения судьба. Журнал «Смена» представил его как «истинного большевика» и «верного помощника Ежова». Верного — до тех пор, пока Ежов не стал опасным и для своих.

Биография Заковского невольно заставляет вспомнить слова Эриха Фромма: «Главная опасность для человечества исходит не от безумцев, а от обычных людей, получивших неограниченную власть». Или старую молитву: «Да убережет Бог недостойного человека от силы». Увы, во все времена обязательно находились свои «заковские» — люди без образования, без сомнений, но с безграничным рвением. Именно таких и любит репрессивная машина, поскольку они не задают вопрос: «Зачем?», а просто выполняют приказ. Причем выполняют до тех пор, пока механизм не решает, что палач тоже стал подозрителен. И тогда власть предержащие бросают его все в тот же костер репрессий, словно восстанавливая попранную справедливость. В своей статье Заковский бичует комсомол за «неудовлетворительный уровень политико-просветительной работы» и призывает к доносительству. «Разоблачайте! Ищите шпионов!» — требует он и тут же приводит примеры. Один из них — «предатель Серебряков», поручивший сорвать план дорожного строительства. Другой — «сын изменника Родины Льва Каменева», летчик Александр Каменев, якобы создавший диверсионную группу и готовивший подрыв лаборатории. Каменева, которому было чуть больше тридцати, расстреляли в том же году. Разумеется, никаких лабораторий никто не взрывал, все обвинения строились на доносах и вымысле. Но Заковскому нужны были не доказательства, а «чистосердечные» признания, протоколы и подписи. Ведь в логике системы оправданий не существует — есть только подозрения, которые уже равны вине. Чиновники, подобные Заковскому, боялись только одного — не перевыполнить план по «вредителям» и оказаться нелояльными в глазах начальства. Но именно это и происходило: тех, кто особенно рьяно исполнял приказы, вскоре обвиняли в чрезмерном рвении и фабрикации дел. Жернова террора перемалывали даже тех, кто их вращал.