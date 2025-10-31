Асадов и турецкие промышленники обсудили проекты на освобожденных территориях

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение сложившимся взаимовыгодным сотрудничеством между двумя братскими странами в разных сферах. Обсуждались благоприятный инвестиционный и деловой климат в Азербайджане, а также возможности для бизнеса и инвестиций на освобожденных территориях республики.

Кроме того, была затронута деятельность турецких компаний в Азербайджане, включая участие в проектах, реализуемых на освобожденных территориях.

На встрече также были рассмотрены перспективы сотрудничества между Стамбульской промышленной палатой и соответствующими структурами Азербайджана.