USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Новость дня
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Асадов и турецкие промышленники обсудили проекты на освобожденных территориях

18:57 663

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 31 октября провел встречу с председателем Совета директоров Стамбульской промышленной палаты Эрдалом Бахчиваном, сообщает пресс-служба Кабмина АР.

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение сложившимся взаимовыгодным сотрудничеством между двумя братскими странами в разных сферах. Обсуждались благоприятный инвестиционный и деловой климат в Азербайджане, а также возможности для бизнеса и инвестиций на освобожденных территориях республики.

Кроме того, была затронута деятельность турецких компаний в Азербайджане, включая участие в проектах, реализуемых на освобожденных территориях.

На встрече также были рассмотрены перспективы сотрудничества между Стамбульской промышленной палатой и соответствующими структурами Азербайджана.

Дзюдоист Ислам Рагимов стал чемпионом Европы
Дзюдоист Ислам Рагимов стал чемпионом Европы
20:56 275
Украинские «Нептуны» обесточили военные заводы в России
Украинские «Нептуны» обесточили военные заводы в России
19:54 1653
Освободил, а потом вернулся в Лачин
Освободил, а потом вернулся в Лачин судьба человека, как и судьба поколения
20:09 954
«Красная команда» против государства…
«Красная команда» против государства… горячая тема
19:36 1785
Представитель Азербайджана избрана президентом всемирной ассоциации
Представитель Азербайджана избрана президентом всемирной ассоциации фото; все еще актуально
16:04 2936
«Уничтожим шпионов, диверсантов и вредителей до конца!»
«Уничтожим шпионов, диверсантов и вредителей до конца!» о вечном
18:49 2266
Экс-главу района арестовали
Экс-главу района арестовали
19:09 2316
Асадов и турецкие промышленники обсудили проекты на освобожденных территориях
Асадов и турецкие промышленники обсудили проекты на освобожденных территориях
18:57 664
Вугар Мамедов арестован
Вугар Мамедов арестован
18:57 2715
В Хырдалане открылся первый ресторан McDonald’s
В Хырдалане открылся первый ресторан McDonald’s фото
17:57 1579
Азербайджанский тяжелоатлет Равин Алмамедов стал чемпионом и рекордсменом Европы
Азербайджанский тяжелоатлет Равин Алмамедов стал чемпионом и рекордсменом Европы фото, видео
18:40 1182

ЭТО ВАЖНО

Дзюдоист Ислам Рагимов стал чемпионом Европы
Дзюдоист Ислам Рагимов стал чемпионом Европы
20:56 275
Украинские «Нептуны» обесточили военные заводы в России
Украинские «Нептуны» обесточили военные заводы в России
19:54 1653
Освободил, а потом вернулся в Лачин
Освободил, а потом вернулся в Лачин судьба человека, как и судьба поколения
20:09 954
«Красная команда» против государства…
«Красная команда» против государства… горячая тема
19:36 1785
Представитель Азербайджана избрана президентом всемирной ассоциации
Представитель Азербайджана избрана президентом всемирной ассоциации фото; все еще актуально
16:04 2936
«Уничтожим шпионов, диверсантов и вредителей до конца!»
«Уничтожим шпионов, диверсантов и вредителей до конца!» о вечном
18:49 2266
Экс-главу района арестовали
Экс-главу района арестовали
19:09 2316
Асадов и турецкие промышленники обсудили проекты на освобожденных территориях
Асадов и турецкие промышленники обсудили проекты на освобожденных территориях
18:57 664
Вугар Мамедов арестован
Вугар Мамедов арестован
18:57 2715
В Хырдалане открылся первый ресторан McDonald’s
В Хырдалане открылся первый ресторан McDonald’s фото
17:57 1579
Азербайджанский тяжелоатлет Равин Алмамедов стал чемпионом и рекордсменом Европы
Азербайджанский тяжелоатлет Равин Алмамедов стал чемпионом и рекордсменом Европы фото, видео
18:40 1182
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться