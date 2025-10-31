Асадов и турецкие промышленники обсудили проекты на освобожденных территориях

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 31 октября провел встречу с председателем Совета директоров Стамбульской промышленной палаты Эрдалом Бахчиваном, сообщает пресс-служба Кабмина АР.
В ходе встречи стороны выразили удовлетворение сложившимся взаимовыгодным сотрудничеством между двумя братскими странами в разных сферах. Обсуждались благоприятный инвестиционный и деловой климат в Азербайджане, а также возможности для бизнеса и инвестиций на освобожденных территориях республики.
Кроме того, была затронута деятельность турецких компаний в Азербайджане, включая участие в проектах, реализуемых на освобожденных территориях.
На встрече также были рассмотрены перспективы сотрудничества между Стамбульской промышленной палатой и соответствующими структурами Азербайджана.