Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Экс-чиновница в Азербайджане отделалась прекращением дела

Инара Рафикгызы
19:19 1169

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу бывшего заместителя главы Исполнительного власти Кедабекского района Вафы Аллахвердиевой и ее подельницы Тараны Багировой.

Как сообщает haqqin.az, заседание проходило под председательством судьи Айгюн Курбановой, и был вынесен приговор. Согласно вердикту суда, поскольку причиненный ущерб полностью возмещен, в отношении Аллахвердиевой уголовное дело прекращено в соответствии со статьей 62 УК Азербайджана.

Другая обвиняемая – Багирова – приговорена к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Напомним, Аллахвердиева обвинялась совместно с Багировой в мошенничестве. Потерпевшим по делу признан житель Кедабекского района Джаваншир Мамедалиев. Согласно обвинению, подсудимые обманули Мамедалиева, пообещав назначить его начальником отдела образования района, и незаконно завладели его 51 тыс. манатов. Ранее Багирова уже была осуждена за другое мошенничество.

Аллахвердиевой и Багировой были предъявлены обвинения по статье 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба) УК Азербайджана.

