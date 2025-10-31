Экс-главу района арестовали

Бывший глава Исполнительной власти Балакенского района Ислам Рзаев, задержанный накануне в результате спецоперации Службы государственной безопасности, предстал сегодня перед судом.

Как сообщает haqqin.az, следственный орган потребовал ареста Рзаева, обвиняемого в коррупции. Сабаильский районный суд, учитывая тяжесть преступления, а также возможное влияние обвиняемого на ход расследования, удовлетворил ходатайство. Согласно решению суда, в отношении И.Рзаева избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Рзаеву предъявлено обвинение по статьям 179.3.2 (присвоение или растрата средств в крупном размере) и 311.3.2 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору, а также повторно) УК Азербайджана.

Отметим, накануне президент Ильхам Алиев освободил Ислама Рзаева от должности главы ИВ Балакенского района.