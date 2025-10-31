Перед матчем с «Челси» «Карабах» обыграл «Имишли»

Тур открывал матч «Карабах» - «Имишли» на «Азерсун Арене». Команда Гурбана Гурбанова перед сложнейшим противостоянием в Лиге чемпионов с «Челси» (игра состоится 5 ноября в Баку) принимал дерзкого новичка Премьер-лиги. «Карабах» победил со счетом 2:0 благодаря голам Абделлы Зубира на 52-й минуте и Эммануэля Аддаи - на 82-й.

Однако игра могла сложиться иначе, если бы на 11-й минуте бразильский футболист «Имишли» Луис Сильвестр реализовал пенальти.