Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Перед матчем с «Челси» «Карабах» обыграл «Имишли»

19:26 763

Сегодня стартовал 10-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

Тур открывал матч «Карабах» - «Имишли» на «Азерсун Арене». Команда Гурбана Гурбанова перед сложнейшим противостоянием в Лиге чемпионов с «Челси» (игра состоится 5 ноября в Баку) принимал дерзкого новичка Премьер-лиги. «Карабах» победил со счетом 2:0 благодаря голам Абделлы Зубира на 52-й минуте и Эммануэля Аддаи - на 82-й.

Однако игра могла сложиться иначе, если бы на 11-й минуте бразильский футболист «Имишли» Луис Сильвестр реализовал пенальти. 

«Карабах» с 20 очками вышел в лидеры. Но 2 ноября «Туран-Товуз» может вернуть себе первую строчку, если одолеет «Шамахы».

1 ноября встретятся: «Карван-Евлах» - «Зиря» (14:00), «Нефтчи» - «Кяпяз» (17:00). 2 ноября также состоится встреча «Сумгаит» - «Араз-Нахчыван» (18:30).

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Пентагон одобрил «Томагавки» для Украины
Пентагон одобрил «Томагавки» для Украины
21:21 35
Дзюдоист Ислам Рагимов стал чемпионом Европы
Дзюдоист Ислам Рагимов стал чемпионом Европы
20:56 278
Украинские «Нептуны» обесточили военные заводы в России
Украинские «Нептуны» обесточили военные заводы в России
19:54 1661
Освободил, а потом вернулся в Лачин
Освободил, а потом вернулся в Лачин судьба человека, как и судьба поколения
20:09 960
«Красная команда» против государства…
«Красная команда» против государства… горячая тема
19:36 1792
Представитель Азербайджана избрана президентом всемирной ассоциации
Представитель Азербайджана избрана президентом всемирной ассоциации фото; все еще актуально
16:04 2938
«Уничтожим шпионов, диверсантов и вредителей до конца!»
«Уничтожим шпионов, диверсантов и вредителей до конца!» о вечном
18:49 2272
Экс-главу района арестовали
Экс-главу района арестовали
19:09 2324
Асадов и турецкие промышленники обсудили проекты на освобожденных территориях
Асадов и турецкие промышленники обсудили проекты на освобожденных территориях
18:57 664
Вугар Мамедов арестован
Вугар Мамедов арестован
18:57 2724
В Хырдалане открылся первый ресторан McDonald’s
В Хырдалане открылся первый ресторан McDonald’s фото
17:57 1580

