USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Новость дня
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Зеленский ждет беспощадных санкций против России

19:27 677

Украина рассчитывает на полное выполнение новых санкций США против России, введение которых приведет к миллиардным убыткам для Москвы. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на брифинге, сообщает РБК-Украина.

По его словам, Киев рассчитывает, что вероятность смягчения новых санкций Вашингтона против Москвы будет сведена к нулю. По оценкам Украины, их реализация может привести к потерям для российской стороны в размере около $5 млрд, добавил Зеленский.

Президент отметил, что Украина ожидает от США последовательного партнерства, напомнив, что именно Соединенные Штаты сыграли ключевую роль в побуждении европейских союзников к введению «тотальных санкций».

«Мы посмотрим, как они будут работать. Это наш анализ и аналитика. Но не хочется говорить раньше времени», – пояснил украинский лидер.

Украина внимательно отслеживает попытки России обходить санкции — в том числе посредством перепродажи активов или их переписывания на подставных лиц в Европе, заявил президент.

«Мы видим, какую сумму будет Россия терять, если не будет, безусловно, проволочек, переноса и так далее. Кто-то может искать возможности, как переписывать или продавать соответственно активы. Для нас очень важно, чтобы активы не работали, которые есть на территории Европейского союза», – отметил глава государства.

По словам Зеленского, Украина стремится выявлять такие схемы, передавать соответствующую информацию партнерам и добиваться блокировки активов, которые по-прежнему могут приносить выгоду противнику.

Пентагон одобрил «Томагавки» для Украины
Пентагон одобрил «Томагавки» для Украины
21:21 41
Дзюдоист Ислам Рагимов стал чемпионом Европы
Дзюдоист Ислам Рагимов стал чемпионом Европы
20:56 278
Украинские «Нептуны» обесточили военные заводы в России
Украинские «Нептуны» обесточили военные заводы в России
19:54 1663
Освободил, а потом вернулся в Лачин
Освободил, а потом вернулся в Лачин судьба человека, как и судьба поколения
20:09 961
«Красная команда» против государства…
«Красная команда» против государства… горячая тема
19:36 1794
Представитель Азербайджана избрана президентом всемирной ассоциации
Представитель Азербайджана избрана президентом всемирной ассоциации фото; все еще актуально
16:04 2938
«Уничтожим шпионов, диверсантов и вредителей до конца!»
«Уничтожим шпионов, диверсантов и вредителей до конца!» о вечном
18:49 2272
Экс-главу района арестовали
Экс-главу района арестовали
19:09 2326
Асадов и турецкие промышленники обсудили проекты на освобожденных территориях
Асадов и турецкие промышленники обсудили проекты на освобожденных территориях
18:57 664
Вугар Мамедов арестован
Вугар Мамедов арестован
18:57 2724
В Хырдалане открылся первый ресторан McDonald’s
В Хырдалане открылся первый ресторан McDonald’s фото
17:57 1580

ЭТО ВАЖНО

Пентагон одобрил «Томагавки» для Украины
Пентагон одобрил «Томагавки» для Украины
21:21 41
Дзюдоист Ислам Рагимов стал чемпионом Европы
Дзюдоист Ислам Рагимов стал чемпионом Европы
20:56 278
Украинские «Нептуны» обесточили военные заводы в России
Украинские «Нептуны» обесточили военные заводы в России
19:54 1663
Освободил, а потом вернулся в Лачин
Освободил, а потом вернулся в Лачин судьба человека, как и судьба поколения
20:09 961
«Красная команда» против государства…
«Красная команда» против государства… горячая тема
19:36 1794
Представитель Азербайджана избрана президентом всемирной ассоциации
Представитель Азербайджана избрана президентом всемирной ассоциации фото; все еще актуально
16:04 2938
«Уничтожим шпионов, диверсантов и вредителей до конца!»
«Уничтожим шпионов, диверсантов и вредителей до конца!» о вечном
18:49 2272
Экс-главу района арестовали
Экс-главу района арестовали
19:09 2326
Асадов и турецкие промышленники обсудили проекты на освобожденных территориях
Асадов и турецкие промышленники обсудили проекты на освобожденных территориях
18:57 664
Вугар Мамедов арестован
Вугар Мамедов арестован
18:57 2724
В Хырдалане открылся первый ресторан McDonald’s
В Хырдалане открылся первый ресторан McDonald’s фото
17:57 1580
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться