Зеленский ждет беспощадных санкций против России

Украина рассчитывает на полное выполнение новых санкций США против России, введение которых приведет к миллиардным убыткам для Москвы. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на брифинге, сообщает РБК-Украина.

По его словам, Киев рассчитывает, что вероятность смягчения новых санкций Вашингтона против Москвы будет сведена к нулю. По оценкам Украины, их реализация может привести к потерям для российской стороны в размере около $5 млрд, добавил Зеленский.

Президент отметил, что Украина ожидает от США последовательного партнерства, напомнив, что именно Соединенные Штаты сыграли ключевую роль в побуждении европейских союзников к введению «тотальных санкций».

«Мы посмотрим, как они будут работать. Это наш анализ и аналитика. Но не хочется говорить раньше времени», – пояснил украинский лидер.

Украина внимательно отслеживает попытки России обходить санкции — в том числе посредством перепродажи активов или их переписывания на подставных лиц в Европе, заявил президент.

«Мы видим, какую сумму будет Россия терять, если не будет, безусловно, проволочек, переноса и так далее. Кто-то может искать возможности, как переписывать или продавать соответственно активы. Для нас очень важно, чтобы активы не работали, которые есть на территории Европейского союза», – отметил глава государства.

По словам Зеленского, Украина стремится выявлять такие схемы, передавать соответствующую информацию партнерам и добиваться блокировки активов, которые по-прежнему могут приносить выгоду противнику.