Супруга Мирзояна займется разблокировкой коммуникаций с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян распорядился создать новую комиссию по разблокировке коммуникаций с Азербайджаном, в состав которой вошла Гоар Абаджян — супруга министра иностранных дел республики Арарата Мирзояна. Об этом сообщают армянские СМИ.
Абаджян, недавно назначенная директором фонда «Центр поддержки инвестиций», вошла в состав комиссии наряду с бывшим председателем Высшего судебного совета Кареном Андреасяном, ныне представляющим Армению по международным правовым вопросам.
Кроме того, в комиссию включены непосредственно сам глава МИД Арарат Мирзоян и его заместитель Ваан Костанян. Руководит структурой вице-премьер Мгер Григорян.