Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Супруга Мирзояна займется разблокировкой коммуникаций с Азербайджаном

19:41 1051

Премьер-министр Армении Никол Пашинян распорядился создать новую комиссию по разблокировке коммуникаций с Азербайджаном, в состав которой вошла Гоар Абаджян — супруга министра иностранных дел республики Арарата Мирзояна. Об этом сообщают армянские СМИ.

Абаджян, недавно назначенная директором фонда «Центр поддержки инвестиций», вошла в состав комиссии наряду с бывшим председателем Высшего судебного совета Кареном Андреасяном, ныне представляющим Армению по международным правовым вопросам.

Кроме того, в комиссию включены непосредственно сам глава МИД Арарат Мирзоян и его заместитель Ваан Костанян. Руководит структурой вице-премьер Мгер Григорян.

