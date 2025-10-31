USD 1.7000
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Украинские «Нептуны» обесточили военные заводы в России

19:54 1671

Военно-морские силы Украины 31 октября нанесли удары ракетами «Нептун» по Орловской ТЭЦ и подстанции Новобрянска в России, которые снабжали электроэнергией военные предприятия региона. Об этом сообщила пресс-служба украинских ВМС.

«Оба объекта обеспечивали питанием военные предприятия региона, поэтому вывод их из строя — серьезный удар по логистике оккупантов», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Кличко подтвердил атаку на Орловскую ТЭЦ. Российские паблики сообщали о взрывах в городе, а сам момент удара попал на видео.

Орловская ТЭЦ входит в состав компании АО «РИР Энерго», обладает установленной электрической мощностью 330 МВт и штатом из 248 сотрудников.

