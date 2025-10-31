Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить?

После того как 8 августа в Белом доме между Азербайджаном и Арменией при посредничестве президента США Дональда Трампа была подписана мирная декларация, стороны предприняли реальные шаги к установлению стабильного мира. Хотя окончательное соглашение пока не заключено, и Армения, и Азербайджан официально заявили о завершении многолетнего конфликта. Отмечу в этой связи, что, в отличие от большинства мировых прецедентов, договоренности Баку и Еревана были достигнуты без участия внешних посредников, что в целом закономерно: международная практика свидетельствует, что даже гарантии сверхдержав далеко не всегда обеспечивают прочность мира. Истинная гарантия — это стратегический баланс сил и политическая воля сторон.

А потому сегодня именно военный потенциал Азербайджана является главным фактором, исключающим возможность реваншистских шагов Армении. После победы в войне 2020 года президент Ильхам Алиев взял курс на масштабную модернизацию армии, усилив рост численности личного состава, профессионализацию вооруженных сил и внедрение передовых систем вооружений. К 2026 году военный бюджет Азербайджана достигнет 8,7 миллиарда манатов — почти вдвое больше уровня 2021 года. Эти средства направлены на укрепление оборонного потенциала и обеспечение стратегического сдерживания как в отношении Армении, так и других возможных угроз. Армения же, напротив, стремится восстановить боеспособность после поражения в 44-дневной войне. Её военные расходы в 2024 году составили 1,6 миллиарда долларов, а в 2025 году выросли еще на 100 миллионов. Рост бюджета сопровождался закупками вооружений у Индии и Франции, что рассматривалось как попытка достичь с Азербайджаном хотя бы ограниченного военного паритета. Однако вступать в гонку вооружений с экономически более сильным противником — стратегия заведомо проигрышная, поскольку ресурсная база Еревана несопоставима с возможностями Баку.

После подписания мирной декларации Армения объявила о намерении сократить военные расходы. Согласно проекту госбюджета, в 2026 году они уменьшатся на 16 процентов и составят около 1,46 миллиарда долларов. Азербайджан также планирует постепенное снижение оборонных затрат, но в умеренном режиме - всего на 8,6 процента в течение четырех лет, что свидетельствует не о сокращении военного потенциала, а о завершении цикла модернизации. Одним из ключевых направлений обновления Вооруженных сил Азербайджана стали военно-воздушные силы. Баку заключил контракт с Пакистаном на поставку 40 многоцелевых истребителей JF-17 Thunder Block III, созданных совместно Пакистаном и КНР. Поставка первой партии ожидается в ближайшее время. ВВС Азербайджана получают принципиально новый уровень боевых возможностей, позволяющий эффективно контролировать воздушное пространство региона. В свою очередь Армения, осознавая критическую уязвимость своих ВВС, рассматривает возможность закупки 10–12 истребителей Су-30МКИ, собранных в Индии по российской лицензии. Эти самолеты являются экспортной модификацией российского истребителя Су-30, производимого компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL) и оснащенного индийской авионикой, системами РЭБ и ракетами Astra-1 и Astra-2. Индийская пресса преподносит будущую сделку как стратегический успех, причем не только военный, но и политический, укрепляющий связи Дели и Еревана. Однако экспертное сообщество оценивает ситуацию иначе. Даже если поставки будут реализованы, столь ограниченное количество самолетов не создаст реального паритета. Более того, опыт эксплуатации четырех Су-30СМ, закупленных Арменией у России еще до Второй Карабахской войны, показал, что отсутствие инфраструктуры, боекомплектов и подготовленного летного состава сводит на нет сам смысл приобретения современной авиации. Эти машины так и остались на армянских аэродромах невооруженными «белыми слонами».