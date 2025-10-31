Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить?

После того как 8 августа в Белом доме между Азербайджаном и Арменией при посредничестве президента США Дональда Трампа была подписана мирная декларация, стороны предприняли реальные шаги к установлению стабильного мира. Хотя окончательное соглашение пока не заключено, и Армения, и Азербайджан официально заявили о завершении многолетнего конфликта.
Отмечу в этой связи, что, в отличие от большинства мировых прецедентов, договоренности Баку и Еревана были достигнуты без участия внешних посредников, что в целом закономерно: международная практика свидетельствует, что даже гарантии сверхдержав далеко не всегда обеспечивают прочность мира. Истинная гарантия — это стратегический баланс сил и политическая воля сторон.
А потому сегодня именно военный потенциал Азербайджана является главным фактором, исключающим возможность реваншистских шагов Армении. После победы в войне 2020 года президент Ильхам Алиев взял курс на масштабную модернизацию армии, усилив рост численности личного состава, профессионализацию вооруженных сил и внедрение передовых систем вооружений.
К 2026 году военный бюджет Азербайджана достигнет 8,7 миллиарда манатов — почти вдвое больше уровня 2021 года. Эти средства направлены на укрепление оборонного потенциала и обеспечение стратегического сдерживания как в отношении Армении, так и других возможных угроз.
Армения же, напротив, стремится восстановить боеспособность после поражения в 44-дневной войне. Её военные расходы в 2024 году составили 1,6 миллиарда долларов, а в 2025 году выросли еще на 100 миллионов. Рост бюджета сопровождался закупками вооружений у Индии и Франции, что рассматривалось как попытка достичь с Азербайджаном хотя бы ограниченного военного паритета. Однако вступать в гонку вооружений с экономически более сильным противником — стратегия заведомо проигрышная, поскольку ресурсная база Еревана несопоставима с возможностями Баку.
После подписания мирной декларации Армения объявила о намерении сократить военные расходы. Согласно проекту госбюджета, в 2026 году они уменьшатся на 16 процентов и составят около 1,46 миллиарда долларов. Азербайджан также планирует постепенное снижение оборонных затрат, но в умеренном режиме - всего на 8,6 процента в течение четырех лет, что свидетельствует не о сокращении военного потенциала, а о завершении цикла модернизации.
Одним из ключевых направлений обновления Вооруженных сил Азербайджана стали военно-воздушные силы. Баку заключил контракт с Пакистаном на поставку 40 многоцелевых истребителей JF-17 Thunder Block III, созданных совместно Пакистаном и КНР. Поставка первой партии ожидается в ближайшее время. ВВС Азербайджана получают принципиально новый уровень боевых возможностей, позволяющий эффективно контролировать воздушное пространство региона.
В свою очередь Армения, осознавая критическую уязвимость своих ВВС, рассматривает возможность закупки 10–12 истребителей Су-30МКИ, собранных в Индии по российской лицензии. Эти самолеты являются экспортной модификацией российского истребителя Су-30, производимого компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL) и оснащенного индийской авионикой, системами РЭБ и ракетами Astra-1 и Astra-2. Индийская пресса преподносит будущую сделку как стратегический успех, причем не только военный, но и политический, укрепляющий связи Дели и Еревана.
Однако экспертное сообщество оценивает ситуацию иначе. Даже если поставки будут реализованы, столь ограниченное количество самолетов не создаст реального паритета. Более того, опыт эксплуатации четырех Су-30СМ, закупленных Арменией у России еще до Второй Карабахской войны, показал, что отсутствие инфраструктуры, боекомплектов и подготовленного летного состава сводит на нет сам смысл приобретения современной авиации. Эти машины так и остались на армянских аэродромах невооруженными «белыми слонами».
Тем не менее, индийские источники активно продвигают нарратив о возможном «изменении баланса сил». В публикациях DNA India утверждается, что поставки Су-30МКИ «восстановят стратегическое равновесие» и создадут противовес азербайджанским JF-17. В реальности это утверждение, скорее, отражает интересы индийского военно-промышленного комплекса, стремящегося закрепиться на новых экспортных рынках, где раньше доминировала Россия.
Стоит напомнить, что в Южной Азии индийские Су-30МКИ уже сталкивались с китайско-пакистанскими платформами. Во время конфликта над Кашмиром самолеты этого типа не показали заметных преимуществ над пакистанскими JF-17 и F-16, а в последующих учениях индийские военные отмечали их высокую зависимость от наземного радиолокационного сопровождения и недостаточную маневренность на больших высотах.
Фактически, даже если Ереван получит индийские самолеты, это станет, скорее, демонстрацией политического сближения Армении с Индией и дистанцирования от России, нежели реальным усилением военного потенциала Армении. При этом логистическая зависимость от индийских поставок и ограниченные ресурсы на обслуживание лишь усугубят нагрузку на армянский оборонный бюджет.
Для сравнения, Азербайджан уже формирует систему интегрированного воздушного контроля с использованием турецких, израильских и пакистанских технологий, что позволяет объединить разведывательные, ударные и истребительные платформы в единую сеть управления. В этих условиях даже десять индийских Су-30МКИ останутся, скорее, политическим трофеем, чем боеспособным инструментом.
Таким образом, появление в небе Армении российских истребителей с индийскими ракетами вряд ли изменит баланс сил на Кавказе. Это шаг, продиктованный, скорее, геополитическими соображениями, нежели военной логикой. Армения пытается показать, что у нее есть альтернативы Москве, но за этой демонстрацией скрывается очевидная реальность - технически, экономически и оперативно Ереван не способен конкурировать с растущим военным потенциалом Азербайджана.
Иными словами, воздушное пространство Южного Кавказа определяют сегодня не цвета государственных флагов, а технологии. И в этой гонке за превосходство в воздухе Армения еще даже не взлетела — она лишь готовится к старту.