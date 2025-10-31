Освободил, а потом вернулся в Лачин

После Второй Карабахской войны, завершившейся исторической победой Азербайджана, государство продолжает уделять особое внимание благосостоянию и социальной защите семей шехидов и участников боевых действий. Для них создаются рабочие места, открываются новые возможности для самозанятости и профессионального роста.
За последние пять лет Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения помогло трудоустроить 27 800 человек из числа семей шехидов и ветеранов войны. Это не просто статистика — за каждой цифрой стоит человеческая история.
Одна из них — история Бахтияра Гасанова. Родом из Лачина, он до 2021 года ни разу не видел свою землю — она оставалась оккупированной. Судьба распорядилась так, что именно ему довелось участвовать в ее освобождении. В боях Бахтияр проявил мужество и был награждён медалью «За освобождение Лачина».
В 2024 году он вместе с семьей вернулся туда, о чем мечтал с детства, — в родной дом. Государство обеспечило его жильем и помогло найти работу.
«После возвращения я обратился в Государственное агентство занятости, — рассказал Бахтияр. — Меня направили на ярмарку вакансий, где я выбрал должность инженера по охране труда в Лачинском оздоровительном комплексе. Эта работа мне близка — я чувствую, что приношу пользу своему городу».
Сегодня Бахтияр уже несколько месяцев трудится по специальности и говорит, что впервые за долгие годы чувствует стабильность и уверенность в завтрашнем дне.
В послевоенный период более 13 тысяч человек из числа семей шехидов и ветеранов были включены в программу самозанятости. Людям предоставили оборудование и ресурсы, чтобы они могли открыть собственное дело.
Один из них — Мурад Султанов, участник Второй Карабахской войны. Он получил от агентства комплект для открытия мужской парикмахерской.
«Я долго искал себя, — признался Мурад. — Благодаря программе смог начать с нуля. Теперь у меня есть свой бизнес, постоянные клиенты и стабильный доход. Планирую расширяться — открыть второе кресло и нанять помощника».
Подобные истории звучат сегодня во многих регионах страны. За каждой — не просто факт трудоустройства, а путь к возвращению в нормальную жизнь. Для ветеранов и семей шехидов это шанс обрести устойчивость, уверенность в себе и заново выстроить свое будущее на земле, за которую они сражались.