Освободил, а потом вернулся в Лачин

После Второй Карабахской войны, завершившейся исторической победой Азербайджана, государство продолжает уделять особое внимание благосостоянию и социальной защите семей шехидов и участников боевых действий. Для них создаются рабочие места, открываются новые возможности для самозанятости и профессионального роста. За последние пять лет Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения помогло трудоустроить 27 800 человек из числа семей шехидов и ветеранов войны. Это не просто статистика — за каждой цифрой стоит человеческая история.

Одна из них — история Бахтияра Гасанова. Родом из Лачина, он до 2021 года ни разу не видел свою землю — она оставалась оккупированной. Судьба распорядилась так, что именно ему довелось участвовать в ее освобождении. В боях Бахтияр проявил мужество и был награждён медалью «За освобождение Лачина». В 2024 году он вместе с семьей вернулся туда, о чем мечтал с детства, — в родной дом. Государство обеспечило его жильем и помогло найти работу. «После возвращения я обратился в Государственное агентство занятости, — рассказал Бахтияр. — Меня направили на ярмарку вакансий, где я выбрал должность инженера по охране труда в Лачинском оздоровительном комплексе. Эта работа мне близка — я чувствую, что приношу пользу своему городу». Сегодня Бахтияр уже несколько месяцев трудится по специальности и говорит, что впервые за долгие годы чувствует стабильность и уверенность в завтрашнем дне.