USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Новость дня
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Литва закрыла путь нефти в Калининград

20:31 700

Компания «Литовские железные дороги» (LTG) прекращает транзит российской нефти в Калининградскую область в рамках усилий по соблюдению санкционного режима в отношении «Роснефти» и «Лукойла». Об этом сообщает издание LRT.

Санкции США в отношении двух крупнейших российских нефтяных компаний вступят в силу 21 ноября. До этого срока всем контрагентам необходимо завершить сотрудничество с ними, чтобы избежать риска вторичных ограничений.

«По завершении переходного периода для завершения сделок LTG не будет осуществлять перевозки, в цепочке которых так или иначе участвуют компании «Лукойл» или «Роснефть», санкционированные США и Великобританией, а также связанные с ними предприятия», — заявили в компании.

В LTG указали, что перевозки продукции «Роснефти» через Литву не осуществлялись ни в 2024-м, ни в 2025 году. Также в перевозчике особо отметили, что ни одна принадлежащая ему компания «не имеет прямых договорных отношений» с российскими нефтегигантами.

«Продукцию «Лукойла» транзитом из России в Калининград перевозят экспедиторы, чьи имена мы не можем раскрывать из-за договорных обязательств», — пояснили в «Литовских железных дорогах».

Перевозка российских нефтепродуктов через территорию Евросоюза была запрещена в декабре 2022 года, за исключением трубопроводных поставок. Для Литвы при этом предусмотрено особое разрешение — транзитом в Калининградскую область допускается транспортировка жизненно необходимых товаров, но исключительно по железной дороге.

Мадуро запросил у Путина ракеты и самолеты
Мадуро запросил у Путина ракеты и самолеты обновлено 21:10
21:10 3597
Пентагон одобрил «Томагавки» для Украины
Пентагон одобрил «Томагавки» для Украины
21:21 55
Дзюдоист Ислам Рагимов стал чемпионом Европы
Дзюдоист Ислам Рагимов стал чемпионом Европы
20:56 285
Украинские «Нептуны» обесточили военные заводы в России
Украинские «Нептуны» обесточили военные заводы в России
19:54 1676
Освободил, а потом вернулся в Лачин
Освободил, а потом вернулся в Лачин судьба человека, как и судьба поколения
20:09 967
«Красная команда» против государства…
«Красная команда» против государства… горячая тема
19:36 1808
Представитель Азербайджана избрана президентом всемирной ассоциации
Представитель Азербайджана избрана президентом всемирной ассоциации фото; все еще актуально
16:04 2938
«Уничтожим шпионов, диверсантов и вредителей до конца!»
«Уничтожим шпионов, диверсантов и вредителей до конца!» о вечном
18:49 2275
Экс-главу района арестовали
Экс-главу района арестовали
19:09 2334
Асадов и турецкие промышленники обсудили проекты на освобожденных территориях
Асадов и турецкие промышленники обсудили проекты на освобожденных территориях
18:57 666
Вугар Мамедов арестован
Вугар Мамедов арестован
18:57 2734

ЭТО ВАЖНО

Мадуро запросил у Путина ракеты и самолеты
Мадуро запросил у Путина ракеты и самолеты обновлено 21:10
21:10 3597
Пентагон одобрил «Томагавки» для Украины
Пентагон одобрил «Томагавки» для Украины
21:21 55
Дзюдоист Ислам Рагимов стал чемпионом Европы
Дзюдоист Ислам Рагимов стал чемпионом Европы
20:56 285
Украинские «Нептуны» обесточили военные заводы в России
Украинские «Нептуны» обесточили военные заводы в России
19:54 1676
Освободил, а потом вернулся в Лачин
Освободил, а потом вернулся в Лачин судьба человека, как и судьба поколения
20:09 967
«Красная команда» против государства…
«Красная команда» против государства… горячая тема
19:36 1808
Представитель Азербайджана избрана президентом всемирной ассоциации
Представитель Азербайджана избрана президентом всемирной ассоциации фото; все еще актуально
16:04 2938
«Уничтожим шпионов, диверсантов и вредителей до конца!»
«Уничтожим шпионов, диверсантов и вредителей до конца!» о вечном
18:49 2275
Экс-главу района арестовали
Экс-главу района арестовали
19:09 2334
Асадов и турецкие промышленники обсудили проекты на освобожденных территориях
Асадов и турецкие промышленники обсудили проекты на освобожденных территориях
18:57 666
Вугар Мамедов арестован
Вугар Мамедов арестован
18:57 2734
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться