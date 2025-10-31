Литва закрыла путь нефти в Калининград

Компания «Литовские железные дороги» (LTG) прекращает транзит российской нефти в Калининградскую область в рамках усилий по соблюдению санкционного режима в отношении «Роснефти» и «Лукойла». Об этом сообщает издание LRT.

Санкции США в отношении двух крупнейших российских нефтяных компаний вступят в силу 21 ноября. До этого срока всем контрагентам необходимо завершить сотрудничество с ними, чтобы избежать риска вторичных ограничений.

«По завершении переходного периода для завершения сделок LTG не будет осуществлять перевозки, в цепочке которых так или иначе участвуют компании «Лукойл» или «Роснефть», санкционированные США и Великобританией, а также связанные с ними предприятия», — заявили в компании.

В LTG указали, что перевозки продукции «Роснефти» через Литву не осуществлялись ни в 2024-м, ни в 2025 году. Также в перевозчике особо отметили, что ни одна принадлежащая ему компания «не имеет прямых договорных отношений» с российскими нефтегигантами.

«Продукцию «Лукойла» транзитом из России в Калининград перевозят экспедиторы, чьи имена мы не можем раскрывать из-за договорных обязательств», — пояснили в «Литовских железных дорогах».

Перевозка российских нефтепродуктов через территорию Евросоюза была запрещена в декабре 2022 года, за исключением трубопроводных поставок. Для Литвы при этом предусмотрено особое разрешение — транзитом в Калининградскую область допускается транспортировка жизненно необходимых товаров, но исключительно по железной дороге.