Лукашенко рассказал, как послал США за требование извиниться

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Вашингтон потребовал от Минска извинений перед Литвой за запуск метеозондов, нарушивших воздушное пространство страны, однако он не усматривает в произошедшем вины ни своей, ни белорусской стороны. Об этом сообщает БелТА.

«Открою секрет: мы с американцами ведем переговоры. По-разному, тяжело идут эти переговоры. Ну и буквально на следующий день после ночи, когда эти шарики полетели, американцы месседж нам прислали, что белорусы виноваты, что это случилось, и власти и Лукашенко должны немедленно извиниться перед Литвой, притом публично за это. Я говорю: «Пошли на...» И так далее», — рассказал Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область.

Он отметил, что Беларусь готова принести извинения только в случае подтверждения своей вины. По его словам, Вашингтон и Вильнюс требуют от Минска извинений, однако он не понимает, «кто кем управляет», поскольку литовская сторона пожаловалась американцам, которые затем направили ему официальное письмо с соответствующим требованием.

«Если я в чем-то виноват, если виноват, исходя из этого, я готов извиниться. Но я не вижу своей вины, я не вижу вины наших людей», — подчеркнул Лукашенко.

29 октября Литва на месяц полностью закрыла автотранспортную границу с Беларусью. Решение стало ответом на нарушение воздушного пространства запущенными с белорусской территории метеорологическими шарами, на которых контрабандисты отправляли в Литву сигареты.