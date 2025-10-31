USD 1.7000
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Лукашенко рассказал, как послал США за требование извиниться

20:40 582

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Вашингтон потребовал от Минска извинений перед Литвой за запуск метеозондов, нарушивших воздушное пространство страны, однако он не усматривает в произошедшем вины ни своей, ни белорусской стороны. Об этом сообщает БелТА. 

«Открою секрет: мы с американцами ведем переговоры. По-разному, тяжело идут эти переговоры. Ну и буквально на следующий день после ночи, когда эти шарики полетели, американцы месседж нам прислали, что белорусы виноваты, что это случилось, и власти и Лукашенко должны немедленно извиниться перед Литвой, притом публично за это. Я говорю: «Пошли на...» И так далее», — рассказал Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область.

Он отметил, что Беларусь готова принести извинения только в случае подтверждения своей вины. По его словам, Вашингтон и Вильнюс требуют от Минска извинений, однако он не понимает, «кто кем управляет», поскольку литовская сторона пожаловалась американцам, которые затем направили ему официальное письмо с соответствующим требованием.

«Если я в чем-то виноват, если виноват, исходя из этого, я готов извиниться. Но я не вижу своей вины, я не вижу вины наших людей», — подчеркнул Лукашенко.

29 октября Литва на месяц полностью закрыла автотранспортную границу с Беларусью. Решение стало ответом на нарушение воздушного пространства запущенными с белорусской территории метеорологическими шарами, на которых контрабандисты отправляли в Литву сигареты.

