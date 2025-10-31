USD 1.7000
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Эрдоган может посетить парад Победы в Баку

20:53 335

Заместитель министра молодежи и спорта Турции Энес Эминоглу сообщил, что рассматривается возможность визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан для участия в параде Победы.

Оценивая текущее состояние турецко-азербайджанских отношений, Эминоглу подчеркнул, что молодежь обеих стран должна активнее развивать и укреплять уже сложившиеся связи.

«В этом направлении важно сотрудничество молодых предпринимателей. Освобождение Карабаха от оккупации в результате 44-дневной войны – это наша великая Победа. Тогда мы громко заявляли: «Карабах – это Азербайджан», а сегодня говорим: «Газа – это Палестина», – отметил замминистра.

Напомним, военный парад, посвященный пятой годовщине со дня Победы, состоится в Баку 8 ноября.

