Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Пентагон одобрил «Томагавки» для Украины. Теперь решение за Трампом

новость дополнена
31 октября 2025, 21:21 2650

Пентагон дал разрешение Белому дому на передачу Украине дальнобойных крылатых ракет «Томагавк», оставив окончательное политическое решение за президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Пентагон дал Белому дому зеленый свет на предоставление Украине ракет дальнего радиуса действия «Томагавк» после того, как оценил, что это не окажет негативного влияния на запасы США», — говорится в материале.

Отмечается, что окончательное политическое решение примет Трамп.

Телеканал также сообщил, что администрация американского президента была проинформирована о заключении военного ведомства ранее в октябре, накануне встречи Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Европейские чиновники были воодушевлены выводом Пентагона: по их мнению, теперь у Белого дома стало меньше поводов не продавать ракеты Украине. Однако, как выяснил телеканал, они были удивлены, когда Трамп на публичной части встречи с Зеленским сказал, что США «не хотят отдавать то, что нужно для защиты нашей страны». По сведениям CNN, администрация президента разработала планы быстрой поставки «Томагавков» в Украину, если Трамп отдаст такой приказ.

По данным телеканала, Белый дом и Пентагон пока не предоставили комментариев по этому вопросу.

Турецкие самолеты защитят небо Балтии
Турецкие самолеты защитят небо Балтии
31 октября 2025, 23:12 634
Спецоперация украинской разведки в Покровске
Спецоперация украинской разведки в Покровске
31 октября 2025, 23:50 225
Сколько иностранцев посетили туристические заповедники Азербайджана?
Сколько иностранцев посетили туристические заповедники Азербайджана?
31 октября 2025, 23:26 307
Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить?
Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить? наш комментарий
31 октября 2025, 19:55 4350
Мадуро запросил у Путина ракеты и самолеты
Мадуро запросил у Путина ракеты и самолеты обновлено 21:10
31 октября 2025, 21:10 5743
Дзюдоист Ислам Рагимов стал чемпионом Европы
Дзюдоист Ислам Рагимов стал чемпионом Европы
31 октября 2025, 20:56 1226
Украинские «Нептуны» обесточили военные заводы в России
Украинские «Нептуны» обесточили военные заводы в России
31 октября 2025, 19:54 3542
Освободил, а потом вернулся в Лачин
Освободил, а потом вернулся в Лачин судьба человека, как и судьба поколения
31 октября 2025, 20:09 2198
«Красная команда» против государства…
«Красная команда» против государства… горячая тема
31 октября 2025, 19:36 3331
Представитель Азербайджана избрана президентом всемирной ассоциации
Представитель Азербайджана избрана президентом всемирной ассоциации фото; все еще актуально
31 октября 2025, 16:04 3493
«Уничтожим шпионов, диверсантов и вредителей до конца!»
«Уничтожим шпионов, диверсантов и вредителей до конца!» о вечном
31 октября 2025, 18:49 3482

