Пентагон одобрил «Томагавки» для Украины. Теперь решение за Трампом

Пентагон дал разрешение Белому дому на передачу Украине дальнобойных крылатых ракет «Томагавк», оставив окончательное политическое решение за президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что окончательное политическое решение примет Трамп.

Телеканал также сообщил, что администрация американского президента была проинформирована о заключении военного ведомства ранее в октябре, накануне встречи Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Европейские чиновники были воодушевлены выводом Пентагона: по их мнению, теперь у Белого дома стало меньше поводов не продавать ракеты Украине. Однако, как выяснил телеканал, они были удивлены, когда Трамп на публичной части встречи с Зеленским сказал, что США «не хотят отдавать то, что нужно для защиты нашей страны». По сведениям CNN, администрация президента разработала планы быстрой поставки «Томагавков» в Украину, если Трамп отдаст такой приказ.

По данным телеканала, Белый дом и Пентагон пока не предоставили комментариев по этому вопросу.