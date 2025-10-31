Канадцы передадут Украине российского крылатого гиганта

Канада намерена передать Украине российский грузовой самолет Ан-124, находящийся под арестом в аэропорту Торонто с февраля 2022 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на главу МИД Канады Аниту Ананд.
По словам Ананд, канадские власти обратились в суд с просьбой разрешить окончательную конфискацию грузового самолета Ан-124, принадлежащего российской авиакомпании «Волга-Днепр», которая находится под санкциями Канады.
«Самолет «Антонов» является мощным символом ответственности. Те, кто способствует войне России, понесут ответственность, а Украину не оставят отстраиваться самостоятельно», – указала министр.
Глава МИД напомнила, что в начале войны Россия полностью уничтожила часть украинских самолетов модели «Антонов», поэтому передача конфискованного российского Ан-124 позволит пополнить парк украинских транспортников. Ананд также отметила, что канадское правительство рассматривает несколько способов передачи самолета в Украину. По ее словам, в случае отказа суда решение может быть принято через специальный законодательный механизм.