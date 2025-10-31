Трамп отказал Орбану

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обращался к президенту США Дональду Трампу с просьбой вывести его страну из-под американских санкций против российской нефти, однако получил отказ. Об этом сообщил сам Дональд Трамп.

«Он просил исключить, но мы пока не дали разрешения, но он просил», – сказал президент США журналистам.

Ранее сообщалось, что Орбан попросит Трампа исключить Венгрию из действия санкций против российских энергетических компаний. По словам венгерского премьера, это угрожает энергобезопасности его страны.