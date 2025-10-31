USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Новость дня
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Трамп отказал Орбану

31 октября 2025, 22:12 1795

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обращался к президенту США Дональду Трампу с просьбой вывести его страну из-под американских санкций против российской нефти, однако получил отказ. Об этом сообщил сам Дональд Трамп. 

«Он просил исключить, но мы пока не дали разрешения, но он просил», – сказал президент США журналистам.

Ранее сообщалось, что Орбан попросит Трампа исключить Венгрию из действия санкций против российских энергетических компаний. По словам венгерского премьера, это угрожает энергобезопасности его страны.

Турецкие самолеты защитят небо Балтии
Турецкие самолеты защитят небо Балтии
31 октября 2025, 23:12 638
Спецоперация украинской разведки в Покровске
Спецоперация украинской разведки в Покровске
31 октября 2025, 23:50 228
Сколько иностранцев посетили туристические заповедники Азербайджана?
Сколько иностранцев посетили туристические заповедники Азербайджана?
31 октября 2025, 23:26 310
Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить?
Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить? наш комментарий
31 октября 2025, 19:55 4351
Мадуро запросил у Путина ракеты и самолеты
Мадуро запросил у Путина ракеты и самолеты обновлено 21:10
31 октября 2025, 21:10 5745
Дзюдоист Ислам Рагимов стал чемпионом Европы
Дзюдоист Ислам Рагимов стал чемпионом Европы
31 октября 2025, 20:56 1226
Украинские «Нептуны» обесточили военные заводы в России
Украинские «Нептуны» обесточили военные заводы в России
31 октября 2025, 19:54 3544
Освободил, а потом вернулся в Лачин
Освободил, а потом вернулся в Лачин судьба человека, как и судьба поколения
31 октября 2025, 20:09 2198
«Красная команда» против государства…
«Красная команда» против государства… горячая тема
31 октября 2025, 19:36 3332
Представитель Азербайджана избрана президентом всемирной ассоциации
Представитель Азербайджана избрана президентом всемирной ассоциации фото; все еще актуально
31 октября 2025, 16:04 3493
«Уничтожим шпионов, диверсантов и вредителей до конца!»
«Уничтожим шпионов, диверсантов и вредителей до конца!» о вечном
31 октября 2025, 18:49 3482

ЭТО ВАЖНО

Турецкие самолеты защитят небо Балтии
Турецкие самолеты защитят небо Балтии
31 октября 2025, 23:12 638
Спецоперация украинской разведки в Покровске
Спецоперация украинской разведки в Покровске
31 октября 2025, 23:50 228
Сколько иностранцев посетили туристические заповедники Азербайджана?
Сколько иностранцев посетили туристические заповедники Азербайджана?
31 октября 2025, 23:26 310
Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить?
Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить? наш комментарий
31 октября 2025, 19:55 4351
Мадуро запросил у Путина ракеты и самолеты
Мадуро запросил у Путина ракеты и самолеты обновлено 21:10
31 октября 2025, 21:10 5745
Дзюдоист Ислам Рагимов стал чемпионом Европы
Дзюдоист Ислам Рагимов стал чемпионом Европы
31 октября 2025, 20:56 1226
Украинские «Нептуны» обесточили военные заводы в России
Украинские «Нептуны» обесточили военные заводы в России
31 октября 2025, 19:54 3544
Освободил, а потом вернулся в Лачин
Освободил, а потом вернулся в Лачин судьба человека, как и судьба поколения
31 октября 2025, 20:09 2198
«Красная команда» против государства…
«Красная команда» против государства… горячая тема
31 октября 2025, 19:36 3332
Представитель Азербайджана избрана президентом всемирной ассоциации
Представитель Азербайджана избрана президентом всемирной ассоциации фото; все еще актуально
31 октября 2025, 16:04 3493
«Уничтожим шпионов, диверсантов и вредителей до конца!»
«Уничтожим шпионов, диверсантов и вредителей до конца!» о вечном
31 октября 2025, 18:49 3482
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться