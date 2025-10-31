USD 1.7000
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

НАТО доедет до Украины не за дни, а за недели и месяцы

31 октября 2025, 22:23 979

Военным подразделениям НАТО может потребоваться несколько недель или даже месяцев, чтобы прийти на помощь Украине в случае новой вероятной российской агрессии. Об этом сообщает Euractiv.

Согласно изданию, для перемещения танков через континент войскам необходимо получать дипломатические разрешения в каждой стране на маршруте. Скорость продвижения колонн военной техники зависит как от координации между армиями разных государств, так и от бюрократических процедур.

Чтобы военные из Португалии добрались до Украины, где путь занимает примерно 41 час, потребуется значительно больше времени. Например, одна из стран ЕС требует подачи уведомления за 45 дней для разрешения на трансграничное движение. За это время танк Leopard 2, передвигаясь по 8 часов в день на максимальной скорости 70 км/ч, мог бы проехать более половины земного экватора – около 25 200 км.

Дополнительные проверки безопасности способны еще больше замедлить продвижение войск. Именно поэтому Европейская комиссия планирует к середине ноября представить пакет мер по улучшению военной мобильности. В первую очередь это важно для стран восточного фланга ЕС, которые на случай нападения России хотят обеспечить возможность трансграничного передвижения войск за считанные дни или даже часы, отмечает Euractiv.

Турецкие самолеты защитят небо Балтии
Турецкие самолеты защитят небо Балтии
31 октября 2025, 23:12 641
Спецоперация украинской разведки в Покровске
Спецоперация украинской разведки в Покровске
31 октября 2025, 23:50 231
Сколько иностранцев посетили туристические заповедники Азербайджана?
Сколько иностранцев посетили туристические заповедники Азербайджана?
31 октября 2025, 23:26 311
Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить?
Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить? наш комментарий
31 октября 2025, 19:55 4351
Мадуро запросил у Путина ракеты и самолеты
Мадуро запросил у Путина ракеты и самолеты обновлено 21:10
31 октября 2025, 21:10 5745
Дзюдоист Ислам Рагимов стал чемпионом Европы
Дзюдоист Ислам Рагимов стал чемпионом Европы
31 октября 2025, 20:56 1226
Украинские «Нептуны» обесточили военные заводы в России
Украинские «Нептуны» обесточили военные заводы в России
31 октября 2025, 19:54 3545
Освободил, а потом вернулся в Лачин
Освободил, а потом вернулся в Лачин судьба человека, как и судьба поколения
31 октября 2025, 20:09 2198
«Красная команда» против государства…
«Красная команда» против государства… горячая тема
31 октября 2025, 19:36 3333
Представитель Азербайджана избрана президентом всемирной ассоциации
Представитель Азербайджана избрана президентом всемирной ассоциации фото; все еще актуально
31 октября 2025, 16:04 3493
«Уничтожим шпионов, диверсантов и вредителей до конца!»
«Уничтожим шпионов, диверсантов и вредителей до конца!» о вечном
31 октября 2025, 18:49 3482

