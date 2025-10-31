НАТО доедет до Украины не за дни, а за недели и месяцы

Военным подразделениям НАТО может потребоваться несколько недель или даже месяцев, чтобы прийти на помощь Украине в случае новой вероятной российской агрессии. Об этом сообщает Euractiv.

Согласно изданию, для перемещения танков через континент войскам необходимо получать дипломатические разрешения в каждой стране на маршруте. Скорость продвижения колонн военной техники зависит как от координации между армиями разных государств, так и от бюрократических процедур.

Чтобы военные из Португалии добрались до Украины, где путь занимает примерно 41 час, потребуется значительно больше времени. Например, одна из стран ЕС требует подачи уведомления за 45 дней для разрешения на трансграничное движение. За это время танк Leopard 2, передвигаясь по 8 часов в день на максимальной скорости 70 км/ч, мог бы проехать более половины земного экватора – около 25 200 км.

Дополнительные проверки безопасности способны еще больше замедлить продвижение войск. Именно поэтому Европейская комиссия планирует к середине ноября представить пакет мер по улучшению военной мобильности. В первую очередь это важно для стран восточного фланга ЕС, которые на случай нападения России хотят обеспечить возможность трансграничного передвижения войск за считанные дни или даже часы, отмечает Euractiv.