ФБР сорвало хэллоуинский теракт

Директор ФБР Кэш Патель сообщил о предотвращении теракта, который готовился в Мичигане в период празднования Хэллоуина.

«Сегодня утром сотрудники ФБР предотвратили теракт в Мичигане и задержали нескольких человек по подозрению в подготовке жестокого нападения в дни Хэллоуина», – написал он в соцсети, пообещав раскрыть подробности позднее.

АР отмечает, что в Дирборне неподалеку от Детройта наблюдалась усиленная активность силовиков – рядом с одной из школ скопились машины полиции штата и Федерального бюро расследований, а люди в одежде с маркировкой ФБР заходили и выходили из дома, вынося вещи и загружая их в грузовик. Полиция Дирборна сообщила в соцсетях о своей осведомленности о проводимой операции.

Четыре высокопоставленных источника NBC News сообщили, что ФБР задержало группу молодых людей, планировавших нападение в Детройте, вероятно, приуроченное к Хэллоуину, и, предположительно, связанную с иностранной экстремистской организацией. Задержания также прошли в других городах Мичигана.

В правоохранительных органах штата отметили, что «угроза населению в настоящее время миновала».