Венгрия готовится к топливному кризису

31 октября 2025, 23:05 420

Венгрия готовится к дефициту топлива из-за санкций США против российской нефти, премьер-министр Виктор Орбан намерен обсудить с американским президентом Дональдом Трампом отсрочку. Об этом пишет The Moscow Times.

Издание отмечает, что Будапешт продолжает активно сопротивляться переходу на альтернативные источники нефти. Аналитики считают, что причиной этого являются не угрозы энергобезопасности, как утверждают власти, а финансовые потери для бюджета и крупнейшей энергетической компании MOL. При этом позиция Венгрии ослабевает, и страна начала готовиться к возможным перебоям с поставками топлива.

Правительство подготовило поправки к закону о хранении импортной нефти и нефтепродуктов, чтобы в случае перебоев из-за санкций США можно было задействовать специальные резервные автозаправки для критически важных потребителей и служб, сообщает Reuters. Поправки не затрагивают розничных покупателей и должны вступить в силу с 1 января 2026 года. В экстренных ситуациях правительство сможет определять порядок использования таких АЗС и приоритетность получения топлива.

По словам аналитика австрийского Erste Bank Тамаша Плецера, «санкций... будет достаточно, чтобы подтолкнуть Венгрию к отказу от российской нефти», а возможные пошлины «сделают российские углеводороды неконкурентоспособными (по сравнению) с другими источниками».

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что усилия ЕС по отказу от российских энергоресурсов «уничтожат безопасность нашего энергообеспечения». Он обвинил Хорватию, через которую проходит трубопровод Adria, поставляющий нефть на венгерскую территорию, в «попытке нажиться на войне в Украине».

Венгерские власти регулярно утверждают, что Хорватия в 2022 году повысила плату за транзит нефти, делая закупки невыгодными для Будапешта. Эти данные являются коммерческой тайной и не поддаются проверке, отмечает Politico, а хорватские официальные лица опровергают утверждения.

«Плата за транзит осталась прежней», – заявил министр экономики Хорватии Анте Шушняр, уточнив, что она составляет всего 2% от конечной цены нефти и применяется «одинаково ко всем партнерам».

По словам Шушняра, повторяемые обвинения Венгрии в завышении платы за транзит и недостаточной мощности трубопровода «на 100% не соответствуют действительности».

По словам эксперта Politico Илона Гизиньска из Центра восточных исследований, у Будапешта нет «политической воли» отказаться от российской нефти, так как «наиболее проблематичный финансовый аспект» такого шага связан с наполнением бюджета.

По оценке банка ING, Венгрия завершит год с дефицитом бюджета в 4,6% ВВП. При этом в преддверии выборов в апреле 2026 года правительство Орбана, чья партия проигрывает по опросам оппозиционному кандидату Петеру Мадьяру 41%–45%, хотело бы увеличить бюджетные траты, но дефицит мешает это сделать, отмечают аналитики банка.

