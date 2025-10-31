USD 1.7000
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Турецкие самолеты защитят небо Балтии

31 октября 2025, 23:12

Осенью следующего года в Эстонию впервые прибудут турецкие военные самолеты для охраны воздушного пространства стран Балтии, сообщили в МИД Эстонии.

«Турция активно участвует в защите восточного фланга НАТО, в том числе в миссии по охране воздушного пространства стран Балтии на авиабазе Эмари, куда мы ожидаем прибытия турецких самолетов осенью следующего года», – сказал министр иностранных дел Маргус Цахкна после встречи в Анкаре с турецким коллегой Хаканом Фиданом и председателем комиссии по иностранным делам парламента Турции Фуатом Октаем.

Цахкна заявил, что Эстония остается приверженной политике расширения Евросоюза и поддерживает развитие конструктивного диалога между ЕС и Турцией, включая модернизацию таможенного союза. Он отметил, что более тесное сотрудничество Турции с Европейским союзом могло бы способствовать укреплению обороноспособности всей Европы.

