Сколько иностранцев посетили туристические заповедники Азербайджана?

Государственное агентство по туризму проинформировало средства массовой информации о реставрационных работах и статистике посещений подведомственных госагентству заповедников и учреждений культуры за девять месяцев 2025 года.
На состоявшейся в туристическом комплексе «Грязевые вулканы» презентации было отмечено, что реставрационные работы активно ведутся на территории Национального историко-архитектурного заповедника «Юхары Баш», включая ремонт Кругового храма в заповеднике, восстановительные работы в исторической мечети на территории историко-архитектурного заповедника «Киш». Также продолжается реставрация мечети, музея и других объектов на территории Государственного историко-культурного заповедника «Лагич». Одновременно продолжаются ремонтно-восстановительные работы объектов историко-культурного значения в заповеднике «Баскал», селе Хыналыг, который включен в список «Лучших туристических деревень» Всемирной туристской организации ООН, что считается вкладом в формирование новых туристических услуг и продуктов в Государственном историко-культурном и этнографическом заповеднике «Хыналыг и миграционный путь».
В туристическом комплексе «Грязевые вулканы» началось изготовление национальных сувениров с участием азербайджанских ремесленников.
Относительно туристической статистики, по данным ГАТ за 9 месяцев этого года, число посетителей заповедников и музеев, находящихся под юрисдикцией госагентства, увеличилось на 25,71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые три квартала 2025 года заповедники и учреждения, культуры посетили 706 494 человека, в том числе 159 171 местный и 547 323 иностранных туриста. За указанный период 77,47% посетителей заповедников и культурных учреждений составили иностранные граждане, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В общей сложности за 9 месяцев 2025 года от продажи билетов было выручено 4 821 346 манатов.