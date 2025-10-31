USD 1.7000
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Поляки третий раз за неделю перехватили российский самолет

31 октября 2025, 23:45 166

Польские истребители на этой неделе в третий раз поднялись для перехвата российского разведывательного самолета над Балтийским морем, сообщили в Оперативном командовании вооруженных сил Польши.

«Это уже третий подобный случай за текущую неделю, что подтверждает активизацию деятельности российской авиации в Балтийском регионе», – говорится в аккаунте командования в Х.

Согласно информации, утром 30 октября два польских истребителя МиГ-29 поднялись в воздух для перехвата российского самолета-разведчика Ил-20 вблизи воздушного пространства страны над Балтийским морем. В заявлении отмечается, что российский самолет «снова летел без поданного плана полета и с выключенным транспондером, представляя потенциальную угрозу безопасности движения в регионе». При этом польские военные подчеркивают, что «нарушения польского воздушного пространства не произошло».

В сообщении также говорится, что армия страны «остается в полной боевой готовности и эффективно реагирует на любые провокационные действия Российской Федерации, действуя в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО».

По данным командования, аналогичный инцидент произошел два дня назад, 28 октября: Ил-20 также находился над международными водами Балтийского моря без плана полета и с выключенным транспондером, но польскую территорию не пересекал. Минобороны России комментариев по событиям не давало.

Турецкие самолеты защитят небо Балтии
Турецкие самолеты защитят небо Балтии
31 октября 2025, 23:12 652
Спецоперация украинской разведки в Покровске
Спецоперация украинской разведки в Покровске
31 октября 2025, 23:50 243
Сколько иностранцев посетили туристические заповедники Азербайджана?
Сколько иностранцев посетили туристические заповедники Азербайджана?
31 октября 2025, 23:26 314
Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить?
Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить? наш комментарий
31 октября 2025, 19:55 4356
Мадуро запросил у Путина ракеты и самолеты
Мадуро запросил у Путина ракеты и самолеты обновлено 21:10
31 октября 2025, 21:10 5748
Дзюдоист Ислам Рагимов стал чемпионом Европы
Дзюдоист Ислам Рагимов стал чемпионом Европы
31 октября 2025, 20:56 1226
Украинские «Нептуны» обесточили военные заводы в России
Украинские «Нептуны» обесточили военные заводы в России
31 октября 2025, 19:54 3546
Освободил, а потом вернулся в Лачин
Освободил, а потом вернулся в Лачин судьба человека, как и судьба поколения
31 октября 2025, 20:09 2201
«Красная команда» против государства…
«Красная команда» против государства… горячая тема
31 октября 2025, 19:36 3336
Представитель Азербайджана избрана президентом всемирной ассоциации
Представитель Азербайджана избрана президентом всемирной ассоциации фото; все еще актуально
31 октября 2025, 16:04 3494
«Уничтожим шпионов, диверсантов и вредителей до конца!»
«Уничтожим шпионов, диверсантов и вредителей до конца!» о вечном
31 октября 2025, 18:49 3483

