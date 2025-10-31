Поляки третий раз за неделю перехватили российский самолет

Польские истребители на этой неделе в третий раз поднялись для перехвата российского разведывательного самолета над Балтийским морем, сообщили в Оперативном командовании вооруженных сил Польши.

«Это уже третий подобный случай за текущую неделю, что подтверждает активизацию деятельности российской авиации в Балтийском регионе», – говорится в аккаунте командования в Х.

Согласно информации, утром 30 октября два польских истребителя МиГ-29 поднялись в воздух для перехвата российского самолета-разведчика Ил-20 вблизи воздушного пространства страны над Балтийским морем. В заявлении отмечается, что российский самолет «снова летел без поданного плана полета и с выключенным транспондером, представляя потенциальную угрозу безопасности движения в регионе». При этом польские военные подчеркивают, что «нарушения польского воздушного пространства не произошло».

В сообщении также говорится, что армия страны «остается в полной боевой готовности и эффективно реагирует на любые провокационные действия Российской Федерации, действуя в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО».

По данным командования, аналогичный инцидент произошел два дня назад, 28 октября: Ил-20 также находился над международными водами Балтийского моря без плана полета и с выключенным транспондером, но польскую территорию не пересекал. Минобороны России комментариев по событиям не давало.