Спецоперация украинской разведки в Покровске

Спецподразделения и авиация Главного управления разведки Минобороны Украины проводят в Покровске десантную операцию под командованием генерал-лейтенанта Кирилла Буданова. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источник в Силах обороны.

По утверждению источника, штурмовики украинской военной разведки зашли в районы Покровска, которые ранее россияне называли захваченными и считаются ключевыми для логистики Украины.

В то же время журналист The Economist Оливер Кэрролл пишет, что ВСУ перешли в контрнаступление в районе Покровска: «По информации военной разведки Украины, в районе Покровска ведется смелое контрнаступление с целью восстановления ключевых логистических маршрутов. Видео, которые мне прислали, якобы показывают десантирование вертолетов в районах, которые, по утверждению России, находятся под ее контролем».

При этом журналист отмечает, что проверить подлинность видео не удалось.