Сын Трампа тоже метит в президентское кресло

Сын президента США Дональда Трампа Эрик заявил, что рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на пост президента страны, так как понимает запросы и настроения американских граждан . Об этом сообщает Nikkei Asia.

«Я не говорю, что не смог бы участвовать в политике. Думаю, что смог бы. Я понимаю настроения этой страны… Так что никогда не говори никогда», – ответил сын американского лидера на соответствующий вопрос.

При этом он подчеркнул, что обладает значительным опытом в американской политической сфере.

«Я был там каждую секунду на этих американских горках», – указал сын Трампа.