USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Новость дня
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Помощник Алиева о стратегическом партнерстве с США

00:11 649

В ходе визита президента Ильхама Алиева в США 8 августа был подписан меморандум о взаимопонимании, предусматривающий повышение уровня отношений между Азербайджаном и США до стратегического партнерства. Об этом сказал в интервью Baku TV помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что одним из положений меморандума о взаимопонимании является создание рабочей группы между двумя странами, которая займется подготовкой предложений по повестке и содержанию стратегического партнерства: «Суть заявления Госдепартамента США заключается в том, что создана рабочая группа по стратегическому партнерству США-Азербайджан. Такая же группа существует и в Азербайджане. Соответствующие предложения Азербайджана представлены США. Как отмечается в меморандуме о взаимопонимании, рассматриваются отношения стратегического партнерства между США и Азербайджаном, охватывающие энергетику, транспорт, искусственный интеллект, высокие технологии, оборону, безопасность и другие сферы».

Гаджиев также отметил, что официальное письмо-приглашение для участия президента Азербайджана в саммите Европейского политического сообщества, который состоится в Ереване, еще не поступило: «Во-вторых, в нынешних обстоятельствах мы не думаем, что участие в этом мероприятии на самом высоком уровне в Азербайджане будет возможным».

Пентагон одобрил «Томагавки» для Украины. Теперь решение за Трампом
Пентагон одобрил «Томагавки» для Украины. Теперь решение за Трампом новость дополнена
31 октября 2025, 21:21 3720
Это мог быть по-настоящему кровавый Хэллоуин
Это мог быть по-настоящему кровавый Хэллоуин наше поле зрения
01:29 490
Турецкие самолеты защитят небо Балтии
Турецкие самолеты защитят небо Балтии
31 октября 2025, 23:12 1739
Спецоперация украинской разведки в Покровске
Спецоперация украинской разведки в Покровске
31 октября 2025, 23:50 2567
Сколько иностранцев посетили туристические заповедники Азербайджана?
Сколько иностранцев посетили туристические заповедники Азербайджана?
31 октября 2025, 23:26 819
Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить?
Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить? наш комментарий
31 октября 2025, 19:55 5323
Рубио назвал слухи о бомбардировках Венесуэлы «фейком»
Рубио назвал слухи о бомбардировках Венесуэлы «фейком» обновлено 01:08
01:08 6684
Дзюдоист Ислам Рагимов стал чемпионом Европы
Дзюдоист Ислам Рагимов стал чемпионом Европы
31 октября 2025, 20:56 1539
Украинские «Нептуны» обесточили военные заводы в России
Украинские «Нептуны» обесточили военные заводы в России
31 октября 2025, 19:54 4284
Освободил, а потом вернулся в Лачин
Освободил, а потом вернулся в Лачин судьба человека, как и судьба поколения
31 октября 2025, 20:09 2680
«Красная команда» против государства…
«Красная команда» против государства… горячая тема
31 октября 2025, 19:36 4098

ЭТО ВАЖНО

Пентагон одобрил «Томагавки» для Украины. Теперь решение за Трампом
Пентагон одобрил «Томагавки» для Украины. Теперь решение за Трампом новость дополнена
31 октября 2025, 21:21 3720
Это мог быть по-настоящему кровавый Хэллоуин
Это мог быть по-настоящему кровавый Хэллоуин наше поле зрения
01:29 490
Турецкие самолеты защитят небо Балтии
Турецкие самолеты защитят небо Балтии
31 октября 2025, 23:12 1739
Спецоперация украинской разведки в Покровске
Спецоперация украинской разведки в Покровске
31 октября 2025, 23:50 2567
Сколько иностранцев посетили туристические заповедники Азербайджана?
Сколько иностранцев посетили туристические заповедники Азербайджана?
31 октября 2025, 23:26 819
Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить?
Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить? наш комментарий
31 октября 2025, 19:55 5323
Рубио назвал слухи о бомбардировках Венесуэлы «фейком»
Рубио назвал слухи о бомбардировках Венесуэлы «фейком» обновлено 01:08
01:08 6684
Дзюдоист Ислам Рагимов стал чемпионом Европы
Дзюдоист Ислам Рагимов стал чемпионом Европы
31 октября 2025, 20:56 1539
Украинские «Нептуны» обесточили военные заводы в России
Украинские «Нептуны» обесточили военные заводы в России
31 октября 2025, 19:54 4284
Освободил, а потом вернулся в Лачин
Освободил, а потом вернулся в Лачин судьба человека, как и судьба поколения
31 октября 2025, 20:09 2680
«Красная команда» против государства…
«Красная команда» против государства… горячая тема
31 октября 2025, 19:36 4098
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться