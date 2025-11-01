USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Трамп обещает долговечное соглашение с Китаем

01:00

Соединенные Штаты надеются заключить с Китаем долгосрочное торговое соглашение, заявил президент США Дональд Трамп.

«Сделка с Китаем будет замечательной. Она будет долговечной», – сказал Трамп журналистам на борту своего самолета на пути из Вашингтона в Палм-Бич (штат Флорида). Американский лидер отправился на выходные в свое поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

Он отметил, что хорошо поладил с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе встречи, которая состоялась 30 октября на полях саммита АТЭС в Республике Корея.

«Думаю, у нас с ними в течение долгого времени будут замечательные отношения», – добавил президент США.

По его словам, вопрос поставок американской сои в Китай вскоре будет урегулирован в интересах сельского хозяйства США.

«Предлагаю, чтобы они закупали более крупные тракторы и больше земли», – отметил президент, говоря об американских фермерах и экспорте их продукции в Китай.

Пентагон одобрил «Томагавки» для Украины. Теперь решение за Трампом
Пентагон одобрил «Томагавки» для Украины. Теперь решение за Трампом
31 октября 2025, 21:21
31 октября 2025, 21:21 3720
Это мог быть по-настоящему кровавый Хэллоуин
Это мог быть по-настоящему кровавый Хэллоуин
01:29
01:29 490
Турецкие самолеты защитят небо Балтии
Турецкие самолеты защитят небо Балтии
31 октября 2025, 23:12 1740
Спецоперация украинской разведки в Покровске
Спецоперация украинской разведки в Покровске
31 октября 2025, 23:50 2568
Сколько иностранцев посетили туристические заповедники Азербайджана?
Сколько иностранцев посетили туристические заповедники Азербайджана?
31 октября 2025, 23:26
31 октября 2025, 23:26 820
Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить?
Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить?
31 октября 2025, 19:55
31 октября 2025, 19:55 5323
Рубио назвал слухи о бомбардировках Венесуэлы «фейком»
Рубио назвал слухи о бомбардировках Венесуэлы «фейком»
01:08
01:08 6684
Дзюдоист Ислам Рагимов стал чемпионом Европы
Дзюдоист Ислам Рагимов стал чемпионом Европы
31 октября 2025, 20:56 1539
Украинские «Нептуны» обесточили военные заводы в России
Украинские «Нептуны» обесточили военные заводы в России
31 октября 2025, 19:54
31 октября 2025, 19:54 4284
Освободил, а потом вернулся в Лачин
Освободил, а потом вернулся в Лачин
31 октября 2025, 20:09
31 октября 2025, 20:09 2680
«Красная команда» против государства…
«Красная команда» против государства…
31 октября 2025, 19:36
31 октября 2025, 19:36 4098

