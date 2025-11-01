Трамп обещает долговечное соглашение с Китаем

«Сделка с Китаем будет замечательной. Она будет долговечной», – сказал Трамп журналистам на борту своего самолета на пути из Вашингтона в Палм-Бич (штат Флорида). Американский лидер отправился на выходные в свое поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

Он отметил, что хорошо поладил с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе встречи, которая состоялась 30 октября на полях саммита АТЭС в Республике Корея.

«Думаю, у нас с ними в течение долгого времени будут замечательные отношения», – добавил президент США.

По его словам, вопрос поставок американской сои в Китай вскоре будет урегулирован в интересах сельского хозяйства США.

«Предлагаю, чтобы они закупали более крупные тракторы и больше земли», – отметил президент, говоря об американских фермерах и экспорте их продукции в Китай.