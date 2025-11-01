Суд отправил под домашний арест экс-мэра Одессы

Суд в Украине поместил под домашний арест бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова по обвинению в служебной халатности, повлекшей во время наводнения в городе гибель девяти человек, сообщает The Insider.

30 сентября из-за проливных дождей в Одессе затопило цокольный этаж жилого дома. По данным следствия, мэр не организовал своевременное оповещение жителей о надвигающейся чрезвычайной ситуации. Прокуратура также утверждает, что он не обеспечивал регулярный ремонт канализации, водоотводов и дренажных систем, из-за чего улицы города часто подтопляло.

Кроме Труханова, в служебной халатности, приведшей к гибели людей, обвиняются еще восемь человек.

14 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении Труханова гражданства, объяснив решение данными СБУ о наличии у него российского паспорта. Позже он сообщил о его отставке.