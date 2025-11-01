USD 1.7000
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Суд отправил под домашний арест экс-мэра Одессы

01:20 251

Суд в Украине поместил под домашний арест бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова по обвинению в служебной халатности, повлекшей во время наводнения в городе гибель девяти человек, сообщает The Insider.

30 сентября из-за проливных дождей в Одессе затопило цокольный этаж жилого дома. По данным следствия, мэр не организовал своевременное оповещение жителей о надвигающейся чрезвычайной ситуации. Прокуратура также утверждает, что он не обеспечивал регулярный ремонт канализации, водоотводов и дренажных систем, из-за чего улицы города часто подтопляло.

Кроме Труханова, в служебной халатности, приведшей к гибели людей, обвиняются еще восемь человек.

14 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении Труханова гражданства, объяснив решение данными СБУ о наличии у него российского паспорта. Позже он сообщил о его отставке.

Пентагон одобрил «Томагавки» для Украины. Теперь решение за Трампом
Пентагон одобрил «Томагавки» для Украины. Теперь решение за Трампом новость дополнена
31 октября 2025, 21:21 3720
Это мог быть по-настоящему кровавый Хэллоуин
Это мог быть по-настоящему кровавый Хэллоуин наше поле зрения
01:29 491
Турецкие самолеты защитят небо Балтии
Турецкие самолеты защитят небо Балтии
31 октября 2025, 23:12 1740
Спецоперация украинской разведки в Покровске
Спецоперация украинской разведки в Покровске
31 октября 2025, 23:50 2569
Сколько иностранцев посетили туристические заповедники Азербайджана?
Сколько иностранцев посетили туристические заповедники Азербайджана?
31 октября 2025, 23:26 820
Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить?
Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить? наш комментарий
31 октября 2025, 19:55 5323
Рубио назвал слухи о бомбардировках Венесуэлы «фейком»
Рубио назвал слухи о бомбардировках Венесуэлы «фейком» обновлено 01:08
01:08 6684
Дзюдоист Ислам Рагимов стал чемпионом Европы
Дзюдоист Ислам Рагимов стал чемпионом Европы
31 октября 2025, 20:56 1539
Украинские «Нептуны» обесточили военные заводы в России
Украинские «Нептуны» обесточили военные заводы в России
31 октября 2025, 19:54 4284
Освободил, а потом вернулся в Лачин
Освободил, а потом вернулся в Лачин судьба человека, как и судьба поколения
31 октября 2025, 20:09 2681
«Красная команда» против государства…
«Красная команда» против государства… горячая тема
31 октября 2025, 19:36 4098

