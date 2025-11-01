USD 1.7000
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Это мог быть по-настоящему кровавый Хэллоуин

Фарид Исаев, автор haqqin.az
01:29

Древняя кельтская традиция отмечать день, когда стирается граница между миром живых и мертвых и всякая нечисть выходит на белый свет, в современной западной культуре получила огромное распространение. Очевидно, не обошлось без колоссального влияния Голливуда. Хэллоуин в современной интерпретации – это такой веселый праздник-карнавал, когда страшное превращается в смешное. Но в этом году в Мичигане едва не случился совсем не шуточный кошмар.

В городах Дирборн и Инкстер в нескольких километрах западнее Детройта силы полиции и ФБР провели аресты и обыски накануне Хэллоуина. Информация, полученная от агентов под прикрытием, свидетельствовала о готовившемся теракте, приуроченном как раз к «тыквенному дню». Задержано было пять человек в возрасте от 16 до 20 лет, причем правоохранительные органы утверждают, что есть основания подозревать, что за преступными планами стоит уже несколько подзабытый ИГИЛ.

В городах Дирборн и Инкстер в нескольких километрах западнее Детройта силы полиции и ФБР провели аресты и обыски накануне Хэллоуина

Группа лиц в сетевых чатах обсуждала возможность совершения на территории США теракта, воодушевленная идеологией «Исламского государства». В разговорах принимали участие и люди, находящиеся за границей и, возможно, принадлежащие к ИГИЛ. Сейчас изъятые у задержанных телефоны и компьютеры тщательно изучаются. Группу «вели» уже по крайней мере несколько месяцев, в ее состав был внедрен сотрудник ФБР под прикрытием. Большое впечатление на подозреваемых, судя по их разговорам, произвели намерения 19-летнего Аммара Абдулмаджид-Мохаммеда Саида, арестованного в мае за подготовку нападения на армейский арсенал в пригороде Детройта.

В последнюю неделю находившиеся под наблюдением подозреваемые провели интенсивную тренировку на стрельбище, используя автоматы Калашникова и другое оружие, отрабатывая тактические приемы быстрой перезарядки. В их разговорах стал упоминаться «тыквенный день» - очевидно, отсылка к Хэллоуину, символом которого является тыква. Это могло быть вероятной датой нападения. Федеральное бюро расследований не стало рисковать, дожидаясь активных действий, и сработало на опережение.

«Благодаря быстрым действиям и тесному сотрудничеству с нашими местными партнерами потенциальный акт террора был остановлен еще до его начала, - заявил глава ФБР Кэш Пател. – Бдительность ФБР предотвратила то, что могло стать трагическим нападением, и благодаря преданности наших сотрудников у Мичигана будет безопасный и счастливый Хэллоуин».

Пока от прессы скрывают даже имена задержанных, обещая со временем предоставить подробности. До тех пор остается вопросом, имел ли место действительно серьезный террористический заговор или речь о неумных болтливых юнцах. 

