Это мог быть по-настоящему кровавый Хэллоуин

В городах Дирборн и Инкстер в нескольких километрах западнее Детройта силы полиции и ФБР провели аресты и обыски накануне Хэллоуина. Информация, полученная от агентов под прикрытием, свидетельствовала о готовившемся теракте, приуроченном как раз к «тыквенному дню». Задержано было пять человек в возрасте от 16 до 20 лет, причем правоохранительные органы утверждают, что есть основания подозревать, что за преступными планами стоит уже несколько подзабытый ИГИЛ.

Древняя кельтская традиция отмечать день, когда стирается граница между миром живых и мертвых и всякая нечисть выходит на белый свет, в современной западной культуре получила огромное распространение. Очевидно, не обошлось без колоссального влияния Голливуда. Хэллоуин в современной интерпретации – это такой веселый праздник-карнавал, когда страшное превращается в смешное. Но в этом году в Мичигане едва не случился совсем не шуточный кошмар.

Группа лиц в сетевых чатах обсуждала возможность совершения на территории США теракта, воодушевленная идеологией «Исламского государства». В разговорах принимали участие и люди, находящиеся за границей и, возможно, принадлежащие к ИГИЛ. Сейчас изъятые у задержанных телефоны и компьютеры тщательно изучаются. Группу «вели» уже по крайней мере несколько месяцев, в ее состав был внедрен сотрудник ФБР под прикрытием. Большое впечатление на подозреваемых, судя по их разговорам, произвели намерения 19-летнего Аммара Абдулмаджид-Мохаммеда Саида, арестованного в мае за подготовку нападения на армейский арсенал в пригороде Детройта.

В последнюю неделю находившиеся под наблюдением подозреваемые провели интенсивную тренировку на стрельбище, используя автоматы Калашникова и другое оружие, отрабатывая тактические приемы быстрой перезарядки. В их разговорах стал упоминаться «тыквенный день» - очевидно, отсылка к Хэллоуину, символом которого является тыква. Это могло быть вероятной датой нападения. Федеральное бюро расследований не стало рисковать, дожидаясь активных действий, и сработало на опережение.

«Благодаря быстрым действиям и тесному сотрудничеству с нашими местными партнерами потенциальный акт террора был остановлен еще до его начала, - заявил глава ФБР Кэш Пател. – Бдительность ФБР предотвратила то, что могло стать трагическим нападением, и благодаря преданности наших сотрудников у Мичигана будет безопасный и счастливый Хэллоуин».

Пока от прессы скрывают даже имена задержанных, обещая со временем предоставить подробности. До тех пор остается вопросом, имел ли место действительно серьезный террористический заговор или речь о неумных болтливых юнцах.