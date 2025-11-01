USD 1.7000
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Слово, прозвучавшее громче выстрела

Ирина Вишнякова, автор haqqin.az
01:41 604

В столице США вновь запахло скандалом. На сей раз не из-за утечек из Пентагона или проваленных спецопераций ЦРУ, а из-за книги мемуаров бывшего пресс-секретаря Белого дома.

Автор книги Карин Жан-Пьер стала тем самым политическим детонатором, заставившим столицу США говорить шепотом. То, что должно было остаться между кулуарами и кофе-брейками в Западном крыле Белого дома, оказалось вынесено на всеобщее обозрение.

Жан-Пьер, известная в бытность пресс-секретарем Белого дома осторожностью и предельной лояльностью, теперь пишет без экивоков. Ее мемуары «Независимый взгляд изнутри на разрушенный Белый дом, вне партийных рамок» — не столько исповедь, сколько акт обвинения. После поражения Камалы Харрис на президентских выборах Карин Жан-Пьер покинула ряды Демократической партии, громко хлопнув дверью и обвинив демократов в предательстве президента Джо Байдена.

Карин Жан-Пьер вынесла сор из избы: как предали Байдена

«Я видела, как руководство демократов бросило и в конечном итоге предало человека, который провел нашу страну через пандемию и исторические потрясения», — пишет Жан-Пьер.

Это заявление — не просто эмоция обиженного сотрудника, а удар по нервной системе Демократической партии, по ее внутренней дисциплине и культу единства. Слова Карин Жан-Пьер, стоявшей в самом центре коммуникации президента США, превращаются в свидетельство обвинения против всей политической машины демократов.

По версии Жан-Пьер, партийный истеблишмент организовал летом 2024 года «кампанию по дискредитации и устранению Байдена» после его неудачного выступления на дебатах с Дональдом Трампом. Все это, утверждает экс-пресс-секретарь Белого дома, сопровождалось «потоком грязи» в СМИ, спланированными утечками конфиденциальной информации о здоровье Байдена и, главное, полным отсутствием элементарного уважения к человеку, «который в самые тяжелые годы держал страну в руках».

Но, пожалуй, самая болезненная часть мемуаров — это глава о Камале Харрис. Жан-Пьер, первая чернокожая женщина-пресс-секретарь Белого дома, с трудом скрывая горечь, пишет, что отношение партийной верхушки демократов к Харрис после ухода Байдена стало «оскорблением не только для нее лично, но и для всех чернокожих женщин, веривших в партию».

Люди видели в Камале не лидера, а символ. Женщину. Афроамериканку. И только

«Мы — костяк Демократической партии, - подчеркивает Жан-Пьер. - Но когда приходит время нас выслушать или продвинуть, нас попросту игнорируют».

Слова Жан-Пьер звучат уже не просто как критика, а как симптом внутреннего кризиса демократов: партия, долгое время считавшаяся оплотом инклюзивности, теряет доверие собственных союзников.

Впрочем, сама Жан-Пьер признается, что никогда не верила в победу Камалы Харрис. Но тут важен скепсис автора мемуаров не к личности вице-президента США, а в отношении ее восприятия электоратом.

«Люди видели в Камале не лидера, а символ. Женщину. Афроамериканку. И только», — пишет Жан-Пьер, констатируя, что политическая борьба в Америке все чаще превращается в соревнование ярлыков.

В мемуарах бывшего пресс-секретаря Белого дома достается всем — от партийного штаба до либеральных СМИ, от стратегов до доноров. По словам Жан-Пьер, Демократическая партия США не смогла донести достижения администрации Байдена-Харрис, не защитила иммигрантов, не встала на сторону ЛГБТ-сообщества, а в итоге «потеряла моральный компас».

Книга Карин Жан-Пьер - это не просто очередное «мемуарное выгорание» бывшего высокопоставленного чиновника, а скорее, документ распада старой Демократической партии, утратившей за годы власти единство, идеологию и веру в собственные лозунги

«Она [Демократическая партия] больше не играет никакой роли, и мы проиграли», — резюмирует Жан-Пьер, демонстрируя усталость человека, слишком долго «державшего лицо» для чужой игры.

По мнению критиков, книга Карин Жан-Пьер - это не просто очередное «мемуарное выгорание» бывшего высокопоставленного чиновника, а скорее, документ распада старой Демократической партии, утратившей за годы власти единство, идеологию и веру в собственные лозунги.

Ирония же в том, что название книги предельно точно описывает настроение значительной части американского электората. Страна устала от партийных таблоидов, на страницах которых мораль и цинизм едят за одним столом.

Карин Жан-Пьер, возможно, не изменит политическую историю США, но она точно нарушила главное правило вашингтонского этикета — не выносить сор из избы. А потому ее книга опасна не содержанием, а тоном. Жан-Пьер не кричит, напротив, говорит очень сдержанно и тихо. Но в Вашингтоне тихие слова всегда звучали громче выстрелов в упор.

Еще раз проиграть бы Трампу… Да еще много-много раз! по ту сторону океана
15 октября 2025, 21:01 3784
Трамп теряет доверие, а демократы и вовсе на дне наша корреспонденция
31 июля 2025, 13:11 4260
Демократы есть, лидера нет главная тема
23 мартa 2025, 16:06 13073
Пентагон одобрил «Томагавки» для Украины. Теперь решение за Трампом
Пентагон одобрил «Томагавки» для Украины. Теперь решение за Трампом новость дополнена
31 октября 2025, 21:21 3722
Это мог быть по-настоящему кровавый Хэллоуин
Это мог быть по-настоящему кровавый Хэллоуин наше поле зрения
01:29 495
Турецкие самолеты защитят небо Балтии
Турецкие самолеты защитят небо Балтии
31 октября 2025, 23:12 1741
Спецоперация украинской разведки в Покровске
Спецоперация украинской разведки в Покровске
31 октября 2025, 23:50 2570
Сколько иностранцев посетили туристические заповедники Азербайджана?
Сколько иностранцев посетили туристические заповедники Азербайджана?
31 октября 2025, 23:26 820
Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить?
Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить? наш комментарий
31 октября 2025, 19:55 5324
Рубио назвал слухи о бомбардировках Венесуэлы «фейком»
Рубио назвал слухи о бомбардировках Венесуэлы «фейком» обновлено 01:08
01:08 6685
Дзюдоист Ислам Рагимов стал чемпионом Европы
Дзюдоист Ислам Рагимов стал чемпионом Европы
31 октября 2025, 20:56 1540
Украинские «Нептуны» обесточили военные заводы в России
Украинские «Нептуны» обесточили военные заводы в России
31 октября 2025, 19:54 4286
Освободил, а потом вернулся в Лачин
Освободил, а потом вернулся в Лачин судьба человека, как и судьба поколения
31 октября 2025, 20:09 2683
«Красная команда» против государства…
«Красная команда» против государства… горячая тема
31 октября 2025, 19:36 4100

