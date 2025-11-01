Слово, прозвучавшее громче выстрела

В столице США вновь запахло скандалом. На сей раз не из-за утечек из Пентагона или проваленных спецопераций ЦРУ, а из-за книги мемуаров бывшего пресс-секретаря Белого дома. Автор книги Карин Жан-Пьер стала тем самым политическим детонатором, заставившим столицу США говорить шепотом. То, что должно было остаться между кулуарами и кофе-брейками в Западном крыле Белого дома, оказалось вынесено на всеобщее обозрение. Жан-Пьер, известная в бытность пресс-секретарем Белого дома осторожностью и предельной лояльностью, теперь пишет без экивоков. Ее мемуары «Независимый взгляд изнутри на разрушенный Белый дом, вне партийных рамок» — не столько исповедь, сколько акт обвинения. После поражения Камалы Харрис на президентских выборах Карин Жан-Пьер покинула ряды Демократической партии, громко хлопнув дверью и обвинив демократов в предательстве президента Джо Байдена.

«Я видела, как руководство демократов бросило и в конечном итоге предало человека, который провел нашу страну через пандемию и исторические потрясения», — пишет Жан-Пьер. Это заявление — не просто эмоция обиженного сотрудника, а удар по нервной системе Демократической партии, по ее внутренней дисциплине и культу единства. Слова Карин Жан-Пьер, стоявшей в самом центре коммуникации президента США, превращаются в свидетельство обвинения против всей политической машины демократов. По версии Жан-Пьер, партийный истеблишмент организовал летом 2024 года «кампанию по дискредитации и устранению Байдена» после его неудачного выступления на дебатах с Дональдом Трампом. Все это, утверждает экс-пресс-секретарь Белого дома, сопровождалось «потоком грязи» в СМИ, спланированными утечками конфиденциальной информации о здоровье Байдена и, главное, полным отсутствием элементарного уважения к человеку, «который в самые тяжелые годы держал страну в руках». Но, пожалуй, самая болезненная часть мемуаров — это глава о Камале Харрис. Жан-Пьер, первая чернокожая женщина-пресс-секретарь Белого дома, с трудом скрывая горечь, пишет, что отношение партийной верхушки демократов к Харрис после ухода Байдена стало «оскорблением не только для нее лично, но и для всех чернокожих женщин, веривших в партию».

«Мы — костяк Демократической партии, - подчеркивает Жан-Пьер. - Но когда приходит время нас выслушать или продвинуть, нас попросту игнорируют». Слова Жан-Пьер звучат уже не просто как критика, а как симптом внутреннего кризиса демократов: партия, долгое время считавшаяся оплотом инклюзивности, теряет доверие собственных союзников. Впрочем, сама Жан-Пьер признается, что никогда не верила в победу Камалы Харрис. Но тут важен скепсис автора мемуаров не к личности вице-президента США, а в отношении ее восприятия электоратом. «Люди видели в Камале не лидера, а символ. Женщину. Афроамериканку. И только», — пишет Жан-Пьер, констатируя, что политическая борьба в Америке все чаще превращается в соревнование ярлыков. В мемуарах бывшего пресс-секретаря Белого дома достается всем — от партийного штаба до либеральных СМИ, от стратегов до доноров. По словам Жан-Пьер, Демократическая партия США не смогла донести достижения администрации Байдена-Харрис, не защитила иммигрантов, не встала на сторону ЛГБТ-сообщества, а в итоге «потеряла моральный компас».