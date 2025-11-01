Раскрыта тайна кожаного чемоданчика Трампа

Президент США Дональд Трамп постоянно носит с собой кожаный чемоданчик, в котором хранится лишь набор для грима. Как передает РБК, об этом рассказал журналист ABC News Джонатан Карл в своей книге «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку».

Обычно чемоданчик с косметикой носит личный помощник лидера Уолт Наута.

«(В чемодане) очень много грима, который он часто наносит самостоятельно перед своими появлениями перед телекамерами», — говорится в книге.

Карл отмечает, что во время теледебатов с тогдашним президентом Джо Байденом Трамп имел доступ только к своему кожаному чемоданчику. По условиям, согласованным штабами кандидатов, обоим политикам запрещалось пользоваться гаджетами, записями или контактировать с помощниками до окончания эфира.