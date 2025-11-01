«Хезболла» пришла в себя. Будет еще одна война

Шиитская военизированная организация «Хезболла», оправившись от израильских ударов, постепенно восстанавливает военный потенциал и возвращается к тактике, сходной с методами, которые ХАМАС использует сегодня в секторе Газы.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в израильских и арабских спецслужбах.
По данным издания, шиитская организация пополняет запасы ракет, противотанковых средств и артиллерии. Часть вооружений поступает через порты и контрабандные маршруты из Сирии, другая часть производится непосредственно в самом Ливане.
Несмотря на действующее почти год формальное соглашение о прекращении огня, по которому Ливан должен был разоружить «Хезболлу», фактическая демилитаризация не происходит. Ливанские власти добились некоторого прогресса в разоружении позиций и уничтожении складов в южных районах страны, серьёзно пострадавших в ходе предыдущих боевых действий, однако в таких районах с сильным влиянием «Хезболлы», как Дахия и Ливанская долина, заметного прогресса нет.
Источники в разведслужбах указывают также на организационные изменения внутри «Хезболлы»: движение возвращается к более децентрализованной структуре, напоминающей ту, что существовала в 80-е годы ХХ века, и к модели боевых действий, использовавшейся организацией ХАМАС в Газе. В то же время, по сведениям источников, обе организации ведут кампании по вербовке новых боевиков, хотя центральное руководство испытывает трудности с координацией действий. Тем не менее, отмечают аналитики, у «Хезболлы» сохраняется устойчивая готовность к продолжению вооружённой деятельности.
Лидер «Хезболлы» Наим Касем в публичных выступлениях резко критикует правительство Ливана за сотрудничество с Соединёнными Штатами и называет американское вмешательство «необъективным».
Выступая на сельскохозяйственной выставке в Дахии, Касем заявил, что «Америка спонсирует агрессию и экспансию» и обвинил тех, кто поддерживает внешнюю политику, направленную против его организации. По словам Касема, израильские удары учащаются в связи с визитами представителей США, и «Хезболла» воспринимает эти действия, как прямую угрозу национальной безопасности Ливана.
Одновременно ливанские политические руководители сигнализируют об ужесточении позиции государства. Президент Ливана Жозеф Аун, реагируя на сообщение о налёте израильских сил и гибели гражданского лица, поручил командующему армией принять меры по отражению «любого вторжения Израиля на освобожденные земли Южного Ливана» и защитить спокойствие граждан. А премьер-министр Наваф Салам призвал правительство разработать план противодействия предполагаемой израильской агрессии.
Взаимные заявления и обвинения лишь усугубляют внутреннюю политическую напряжённость. Представители «Хезболлы» прямо обращаются к правительству Ливана, требуя от него «не наносить удары в спину» и не поддерживать политику, которая, по их мнению, ставит страну «под контроль США и сионистов». Организация настаивает, что её связь с местным населением и «привязанность к земле» сильнее любого военного потенциала противника, и что «Хезболла» никогда не примет «капитуляции или вынужденных уступок».
Тем временем, продолжаются международные посреднические усилия. Так, представитель США по региональным вопросам Морган Ортагус предлагает создать комитет по прекращению огня с участием гражданских лиц для ведения переговоров между Израилем и Ливаном. Однако на фоне текущих разведданных реализация подобных инициатив выглядит маловероятной, а усилия по политическому урегулированию затрудняются тем, что «Хезболла» сохраняет автономную военную структуру и экономические источники для пополнения арсеналов.
В результате складывается опасная динамика: формальные договорённости о прекращении огня не подкрепляются полным выполнением условий демилитаризации, а восстановление военных запасов «Хезболлы» и ее переход к более децентрализованной структуре повышают риск новых эскалаций.
Израиль, по данным арабских источников, «теряет терпение», что создаёт дополнительное давление на политические институты Ливана и повышает вероятность дальнейшей напряжённости на израильско-ливанской границе и внутри Ливана.