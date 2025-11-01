«Хезболла» пришла в себя. Будет еще одна война

Шиитская военизированная организация «Хезболла», оправившись от израильских ударов, постепенно восстанавливает военный потенциал и возвращается к тактике, сходной с методами, которые ХАМАС использует сегодня в секторе Газы. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в израильских и арабских спецслужбах. По данным издания, шиитская организация пополняет запасы ракет, противотанковых средств и артиллерии. Часть вооружений поступает через порты и контрабандные маршруты из Сирии, другая часть производится непосредственно в самом Ливане.

Несмотря на действующее почти год формальное соглашение о прекращении огня, по которому Ливан должен был разоружить «Хезболлу», фактическая демилитаризация не происходит. Ливанские власти добились некоторого прогресса в разоружении позиций и уничтожении складов в южных районах страны, серьёзно пострадавших в ходе предыдущих боевых действий, однако в таких районах с сильным влиянием «Хезболлы», как Дахия и Ливанская долина, заметного прогресса нет. Источники в разведслужбах указывают также на организационные изменения внутри «Хезболлы»: движение возвращается к более децентрализованной структуре, напоминающей ту, что существовала в 80-е годы ХХ века, и к модели боевых действий, использовавшейся организацией ХАМАС в Газе. В то же время, по сведениям источников, обе организации ведут кампании по вербовке новых боевиков, хотя центральное руководство испытывает трудности с координацией действий. Тем не менее, отмечают аналитики, у «Хезболлы» сохраняется устойчивая готовность к продолжению вооружённой деятельности. Лидер «Хезболлы» Наим Касем в публичных выступлениях резко критикует правительство Ливана за сотрудничество с Соединёнными Штатами и называет американское вмешательство «необъективным».

Выступая на сельскохозяйственной выставке в Дахии, Касем заявил, что «Америка спонсирует агрессию и экспансию» и обвинил тех, кто поддерживает внешнюю политику, направленную против его организации. По словам Касема, израильские удары учащаются в связи с визитами представителей США, и «Хезболла» воспринимает эти действия, как прямую угрозу национальной безопасности Ливана. Одновременно ливанские политические руководители сигнализируют об ужесточении позиции государства. Президент Ливана Жозеф Аун, реагируя на сообщение о налёте израильских сил и гибели гражданского лица, поручил командующему армией принять меры по отражению «любого вторжения Израиля на освобожденные земли Южного Ливана» и защитить спокойствие граждан. А премьер-министр Наваф Салам призвал правительство разработать план противодействия предполагаемой израильской агрессии. Взаимные заявления и обвинения лишь усугубляют внутреннюю политическую напряжённость. Представители «Хезболлы» прямо обращаются к правительству Ливана, требуя от него «не наносить удары в спину» и не поддерживать политику, которая, по их мнению, ставит страну «под контроль США и сионистов». Организация настаивает, что её связь с местным населением и «привязанность к земле» сильнее любого военного потенциала противника, и что «Хезболла» никогда не примет «капитуляции или вынужденных уступок».