В Азербайджане заявляют о росте социальных выплат

Повышение затронуло все категории — пенсии, пособия при рождении ребёнка, выплаты малоимущим, безработным и больным, а также адресную помощь нуждающимся. Общий объём ассигнований на эти цели вырос примерно на 10 процентов, то есть, почти на 500 миллионов манатов. В целом же, за девять месяцев 2025 года сумма всех социальных выплат достигла 5 миллиардов 628 миллионов манатов.

С начала 2025 года все виды пенсий были проиндексированы и увеличены на 8,1 процента, а минимальная пенсия выросла с 1 февраля на 14,3 процента — до 320 манатов.

Сегодня пенсионное обеспечение получают 1,1 миллиона человек. За год, с сентября прошлого по сентябрь нынешнего года, выплаты по пенсиям превысили 7,2 миллиарда манатов — вдвое больше, чем в 2018 году, до пандемии, а объём пособий и стипендий вырос в пять раз. Таким образом, несмотря на мировой кризис, пандемию и последствия войны в Восточной Европе, Азербайджан не только сохранил, но и укрепил социальную устойчивость.

Рост социальных выплат отразился на всех категориях получателей. Важной частью работы стало развитие системы реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, включая ветеранов первой и второй Карабахских войн. Только за отчётный период реабилитационные услуги получили 103 тысячи человек, которым было выдано более 104 тысяч средств реабилитации.

Министерство продолжает активно поддерживать занятость населения. За девять месяцев 2025 года Государственное агентство занятости помогло 371 тысяче человек. Из них 137 тысяч получили постоянную работу, а 15,7 тысячи — поддержку по линии самозанятости для создания небольших семейных хозяйств. Особенно заметен рост таких программ на освобождённых территориях, где проходят ярмарки труда и организовываются профессиональные курсы. Уже около 500 новых жителей Карабаха и Восточного Зангезура начали при поддержке государства собственный бизнес.