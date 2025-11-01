USD 1.7000
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Обыкновенный геноцид

04:39 1056

Дар-эс-Салам (Танзания). Беспорядки на фоне президентских выборов. Результаты выборов пока не объявлены, но государственные телеканалы сообщают о победе действующего главы государства Самии Сулуху

Эль-Фашер (Судан). На спутниковом снимке виден дым от пожаров вокруг аэропорта Эль-Фашер. ООН заявляет, что в городе происходят «масштабные зверства» в связи с наступлением военизированных формирований и жители подвергаются массовым «ужасным» нападениям

Манила (Филиппины). Протестующий в костюме, изображающем президента Фердинанда Маркоса-младшего в виде грабителя, участвует в акции протеста против коррупции в правительстве

Белград (Сербия). Протесты студентов против коррупции

Идлиб (Сирия). Занятия в школе. Стены школы испещрены следами от пуль, оставшимися после боев

Вашингтон (США). Хэллоуин в Белом доме

Каракас (Венесуэла). Сторонница президента Николаса Мадуро носит на голове вырезанное изображение Уго Чавеса во время митинга на фоне растущей напряженности в отношениях с США

Азербайджанский парадокс: границы закрыты, а туризм растет и отели заполняются
Азербайджанский парадокс: границы закрыты, а туризм растет и отели заполняются наша трибуна
04:49 836
Обыкновенный геноцид
Обыкновенный геноцид объектив haqqin.az
04:39 1057
Слово, прозвучавшее громче выстрела
Слово, прозвучавшее громче выстрела горячая тема
01:41 2390
«Уничтожим шпионов, диверсантов и вредителей до конца!»
«Уничтожим шпионов, диверсантов и вредителей до конца!» о вечном, все еще актуально
31 октября 2025, 18:49 4437
Пентагон одобрил «Томагавки» для Украины. Теперь решение за Трампом
Пентагон одобрил «Томагавки» для Украины. Теперь решение за Трампом новость дополнена
31 октября 2025, 21:21 4408
Это мог быть по-настоящему кровавый Хэллоуин
Это мог быть по-настоящему кровавый Хэллоуин наше поле зрения
01:29 1369
Турецкие самолеты защитят небо Балтии
Турецкие самолеты защитят небо Балтии
31 октября 2025, 23:12 2395
Спецоперация украинской разведки в Покровске
Спецоперация украинской разведки в Покровске
31 октября 2025, 23:50 4056
Сколько иностранцев посетили туристические заповедники Азербайджана?
Сколько иностранцев посетили туристические заповедники Азербайджана?
31 октября 2025, 23:26 1153
Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить?
Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить? наш комментарий
31 октября 2025, 19:55 5940
Рубио назвал слухи о бомбардировках Венесуэлы «фейком»
Рубио назвал слухи о бомбардировках Венесуэлы «фейком» обновлено 01:08
01:08 6978

