Обыкновенный геноцид

Дар-эс-Салам (Танзания). Беспорядки на фоне президентских выборов. Результаты выборов пока не объявлены, но государственные телеканалы сообщают о победе действующего главы государства Самии Сулуху

Эль-Фашер (Судан). На спутниковом снимке виден дым от пожаров вокруг аэропорта Эль-Фашер. ООН заявляет, что в городе происходят «масштабные зверства» в связи с наступлением военизированных формирований и жители подвергаются массовым «ужасным» нападениям

Манила (Филиппины). Протестующий в костюме, изображающем президента Фердинанда Маркоса-младшего в виде грабителя, участвует в акции протеста против коррупции в правительстве

Белград (Сербия). Протесты студентов против коррупции

Идлиб (Сирия). Занятия в школе. Стены школы испещрены следами от пуль, оставшимися после боев

Вашингтон (США). Хэллоуин в Белом доме