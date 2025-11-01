USD 1.7000
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Азербайджанский парадокс: границы закрыты, а туризм растет и отели заполняются

Эльдар Алимурадов, председатель правления Ассоциации отелей Азербайджана, специально для haqqin.az
04:49 837

С окончанием летнего сезона и публикацией соответствующих статистических показателей возникла возможность провести анализ по различным сегментам туристического рынка, в том числе по средствам размещения.

Несмотря на негативное влияние региональных геополитических процессов на статистику въездного туризма, анализ официальных статистических данных показывает, что за девять месяцев 2025 года уровень использования разовой пропускной способности гостиниц и объектов гостиничного типа за последние 3 года вырос на 8,7 процентов и на 0,2 процентов по сравнению с 2024 годом, в целом дойдя до 25 процентов имеющегося объема. Для сравнения, соответствующий показатель до пандемии (в 2019 году) составлял 23,8 процента.

Сложная геополитика не помешала росту туризма

По сравнению с 2019 и 2024 годами также зафиксирован значительный рост количества проживаний в отелях и объектах гостиничного типа. Так, если за 9 месяцев 2019 года в этих учреждениях было зарегистрировано 2,7 миллиона ночевок, то соответствующий показатель за тот же период 2025 года вырос на 29,6 процента - до 3,5 миллиона.

Параллельно в результате инвестиций, направленных в сферу услуг по размещению, существенно возросла единовременная вместимость гостиниц и объектов гостиничного типа. Так, в 2019-2024 годах в сферу деятельности по размещению было инвестировано более 830 миллионов манатов, в результате чего единовременная вместимость гостиниц и объектов гостиничного типа увеличилась на 34.8% и составила 67,4 тысячи мест. Только за январь-сентябрь текущего года в сфере размещения туристов и деятельности общественного питания было зарегистрировано 287,7 млн. манатов инвестиций в основной капитал, что на 15,2% больше, чем за тот же период 2024 года.

Однако периодически все же возникают вопросы относительно низкой заполняемости гостиниц и объектов гостиничного типа. В качестве обоснования официальных статистических данных можно отметить неравномерное распределение туристских ресурсов, сезонность, недостатки, связанные с учетом, и несколько других факторов. Как известно, в зависимости от туристического потенциала дестинаций и имеющихся в них возможностей, уровень разового использования вместимости гостиниц также существенно разнится по регионам. Как и во всем мире, в нашей стране коэффициент заполняемости на предприятиях, оказывающих услуги по размещению в регионах, специализирующихся в сфере туризма, выше. К примеру, в таких регионах, как Нафталан (46,7%), Баку (36,9%), Гусар (33,4%). Мы считаем, что при анализе ситуации в средствах размещения, за основу необходимо брать именно эти показатели по основным туристическим регионам, так как неравномерное распределение туристских ресурсов приводит к снижению общих показателей эффективности туристской индустрии.

Однако периодически все же возникают вопросы относительно низкой заполняемости гостиниц и объектов гостиничного типа

Еще одним моментом является фактор сезонности, который также влияет на уровень заполняемости гостиниц и на то, что многие предприятия, предлагающие услуги по размещению в регионах, работают всего несколько месяцев в году (чаще - 3 месяца). А в несезонные периоды бездействие этих предприятий сказывается на статистических показателях заполняемости отелей по всей стране.

Один из имеющихся недостатков в этом направлении связан с бухгалтерским учетом. Так, во многих случаях гостиницы и предприятия гостиничного типа, при наличии непригодной для использования инфраструктуры, учитываются в официальной статистике как полноценно функционирующие. Это также приводит к искусственному увеличению показателя единовременной вместимости.

В некоторых случаях неформальные предпринимательские инициативы также снижают качество данных. Альтернативные оценки показывают, что официальные цифры не могут полностью охватить реальную ситуацию по деятельности предприятий, предоставляющих услуги по размещению. К примеру, наблюдается несоответствие цифр по показателям прибытия и внутреннего туризма и цифр официальных статистических отчетов о ночевках в отелях и объектах гостиничного типа.

На фоне региональных и международных геополитических событий за 9 месяцев 2025 года по сравнению с 9 месяцами 2024 года количество прибывающих из Российской Федерации сократилось на 14%

В целом, следует отметить, что, несмотря на снижение въездного туризма на фоне сложной региональной геополитической ситуации, за 9 месяцев в сфере туризма был зафиксирован рост на 9.3 процента, а производство ВВП в сфере размещения туристов и деятельности общественного питания достигло 2 млрд. 634.9 млн. манатов. Это значительно превышает динамику роста ненефтяной экономики (6,4 процента). В результате доля туризма в экономике выросла на 0.4 процентных пункта по сравнению с тем же периодом предыдущего года – до 2,8 процентов общего показателя.

По сравнению с тем же периодом прошлого года, сфера размещения туристов и общественного питания увеличила свою долю в экономике на 16,7%. Также сохраняются положительные темпы роста по таким ключевым экономическим показателям, как доля туризма на рынке наемного труда, количество субъектов предпринимательства, оборот общественного питания.

Таким образом, доля туризма на рынке наемного труда впервые за всю историю выросла до 3,7 процента в 2025 году. За прошедшие 12 месяцев зарегистрированный рост числа наемных работников в сфере размещения туристов и общественного питания составил 23 процента от общего количества дополнительных наемных рабочих мест (10 тысяч новых рабочих мест), созданных на рынке наемного труда по всей стране. Также положительная динамика наблюдалась в числе субъектов предпринимательства. По данным на сентябрь 2025 года, за последний год количество хозяйствующих субъектов выросло на 6,7%, в том числе количество предприятий – на 12,7%, а количество индивидуальных предпринимателей – на 6,1%.

А из Индии поток сократился на 27%!

Также за первые 9 месяцев 2025 года оборот общественного питания вырос на 13.2% и достиг 1 млрд. 990 млн. манатов.

Несмотря на то, что на фоне региональных и международных геополитических событий за 9 месяцев 2025 года по сравнению с 9 месяцами 2024 года количество прибывающих из Российской Федерации сократилось на 14%, из Индии - на 27%, из Ирана - на 3,5%, число граждан Китая, посещающих страну, увеличилось в 1,5 раза, граждан Израиля - почти в 2 раза, граждан Казахстана - на 19%, а число граждан Узбекистана -  на 32%.

Также отметим, что в 2024 году объем финансовых расходов со стороны иностранных туристов в Азербайджане составил 3,4 миллиарда манатов, что на 39,3 процентов больше, чем в 2023 году,

Все это говорит о том, что сектор туризма в Азербайджане сохраняет устойчивую динамику развития и по экономическим показателям становится одним из ведущих направлений ненефтяного сектора.

