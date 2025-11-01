USD 1.7000
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Теперь закрылся и аэропорт Берлина

10:06

В пятницу вечером функционирование международного аэропорта Берлин-Бранденбург (BER) было временно приостановлено из-за неопознанного БПЛА, сообщает агентство DPA.

В результате данного инцидента многие авиарейсы были перенаправлены в другие аэропорты. Также зафиксированы задержки при вылете и посадке самолетов.

Представитель полиции Бранденбурга сообщил, что неизвестный беспилотник был замечен одним из очевидцев вблизи аэропорта. Патрульный экипаж также заметил БПЛА, однако установить его точное местонахождение не удалось.

Ранее в течение нескольких месяцев полеты дронов уже создавали помехи в работе гражданских объектов на территории Германии. 18 октября после сообщений о возможном появлении БПЛА также была временно приостановлена работа мюнхенского аэропорта.

Азербайджанская нефть дешевеет
Азербайджанская нефть дешевеет
10:48 525
Хороший друг в беде не оставит
Хороший друг в беде не оставит
10:24 1115
Сын Трампа едет в Армению
Сын Трампа едет в Армению
10:12 1602
Теперь закрылся и аэропорт Берлина
Теперь закрылся и аэропорт Берлина
10:06 1230
Азербайджанский парадокс: границы закрыты, а туризм растет и отели заполняются
Азербайджанский парадокс: границы закрыты, а туризм растет и отели заполняются наша трибуна
04:49 4459
Обыкновенный геноцид
Обыкновенный геноцид объектив haqqin.az
04:39 4396
Слово, прозвучавшее громче выстрела
Слово, прозвучавшее громче выстрела горячая тема
01:41 5514
«Уничтожим шпионов, диверсантов и вредителей до конца!»
«Уничтожим шпионов, диверсантов и вредителей до конца!» о вечном, все еще актуально
31 октября 2025, 18:49 5350
Пентагон одобрил «Томагавки» для Украины. Теперь решение за Трампом
Пентагон одобрил «Томагавки» для Украины. Теперь решение за Трампом новость дополнена
31 октября 2025, 21:21 5585
Это мог быть по-настоящему кровавый Хэллоуин
Это мог быть по-настоящему кровавый Хэллоуин наше поле зрения
01:29 2913
Турецкие самолеты защитят небо Балтии
Турецкие самолеты защитят небо Балтии
31 октября 2025, 23:12 3678

