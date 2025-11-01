Теперь закрылся и аэропорт Берлина

В результате данного инцидента многие авиарейсы были перенаправлены в другие аэропорты. Также зафиксированы задержки при вылете и посадке самолетов.

Представитель полиции Бранденбурга сообщил, что неизвестный беспилотник был замечен одним из очевидцев вблизи аэропорта. Патрульный экипаж также заметил БПЛА, однако установить его точное местонахождение не удалось.

Ранее в течение нескольких месяцев полеты дронов уже создавали помехи в работе гражданских объектов на территории Германии. 18 октября после сообщений о возможном появлении БПЛА также была временно приостановлена работа мюнхенского аэропорта.