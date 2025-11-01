USD 1.7000
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Сын Трампа едет в Армению

10:12 1605

Сын президента США Дональд Трамп-младший 12 ноября посетит Армению, сообщает армянская газета «Паст» со ссылкой на свои источники.

Целью визита обозначены деловые интересы, встречи с различными кругами власти. Пока неизвестно, запланирована ли встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Ранее Трамп-младший заявлял, что не исключает возможности баллотироваться на пост главы Соединенных Штатов, отметив, что «понимает запросы и настроения американцев».

 «Я не говорю, что не смог бы участвовать в политике. Думаю, что смог бы. Я понимаю настроения этой страны… Так что никогда не говори никогда», — ответил сын американского лидера на соответствующий вопрос.

Азербайджанская нефть дешевеет
Азербайджанская нефть дешевеет
10:48 527
Хороший друг в беде не оставит
Хороший друг в беде не оставит
10:24 1117
Сын Трампа едет в Армению
Сын Трампа едет в Армению
10:12 1606
Теперь закрылся и аэропорт Берлина
Теперь закрылся и аэропорт Берлина
10:06 1232
Азербайджанский парадокс: границы закрыты, а туризм растет и отели заполняются
Азербайджанский парадокс: границы закрыты, а туризм растет и отели заполняются наша трибуна
04:49 4460
Обыкновенный геноцид
Обыкновенный геноцид объектив haqqin.az
04:39 4397
Слово, прозвучавшее громче выстрела
Слово, прозвучавшее громче выстрела горячая тема
01:41 5516
«Уничтожим шпионов, диверсантов и вредителей до конца!»
«Уничтожим шпионов, диверсантов и вредителей до конца!» о вечном, все еще актуально
31 октября 2025, 18:49 5351
Пентагон одобрил «Томагавки» для Украины. Теперь решение за Трампом
Пентагон одобрил «Томагавки» для Украины. Теперь решение за Трампом новость дополнена
31 октября 2025, 21:21 5585
Это мог быть по-настоящему кровавый Хэллоуин
Это мог быть по-настоящему кровавый Хэллоуин наше поле зрения
01:29 2913
Турецкие самолеты защитят небо Балтии
Турецкие самолеты защитят небо Балтии
31 октября 2025, 23:12 3678
