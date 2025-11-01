Сын Трампа едет в Армению

Сын президента США Дональд Трамп-младший 12 ноября посетит Армению, сообщает армянская газета «Паст» со ссылкой на свои источники.
Целью визита обозначены деловые интересы, встречи с различными кругами власти. Пока неизвестно, запланирована ли встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Ранее Трамп-младший заявлял, что не исключает возможности баллотироваться на пост главы Соединенных Штатов, отметив, что «понимает запросы и настроения американцев».
«Я не говорю, что не смог бы участвовать в политике. Думаю, что смог бы. Я понимаю настроения этой страны… Так что никогда не говори никогда», — ответил сын американского лидера на соответствующий вопрос.