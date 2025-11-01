Военные корабли США уже у берегов Венесуэлы

«США наращивают военно-морское присутствие в Карибском море. Спутниковые данные показывают, что USS Gravely и USS Iwo Jima теперь находятся на расстоянии удара от Венесуэлы», — говорится в материале.

Ракетный эсминец USS Gravely и большой десантный корабль USS Iwo Jima ВМС США заняли в Карибском море позиции, с которых можно наносить удары по территории Венесуэлы. Об этом сообщило издание Newsweek со ссылкой на данные спутниковых снимков.

Изначально эти корабли двигались к западу от Гренады, где их заметили ранее. Теперь они находятся в 200 км от венесуэльского острова Орчила, где расположены авиабазы и радары.

Сейчас эти объекты попадают в зону возможных высокоточных ударов или десантных операций американских войск. В частности, на борту USS Iwo Jima находится более 1,6 тыс. морских пехотинцев.

До четверга USS Gravely стоял в акватории Тринидада и Тобаго. Власти США настаивали, что это был обычный визит в рамках совместных действий по борьбе с наркотиками, но в Каракасе его рассматривали как акт агрессии.

В издании пояснили, что США могут выполнять высадки морского десанта, рейды и перехват морских целей благодаря наличию в регионе десантного транспорта-дока USS San Antonio и десантно-вертолетного корабля USS Fort Lauderdale.

В состав группировки входят, в частности, истребители AV-8B Harrier Корпуса морской пехоты США, ударные вертолеты Bell AH-1Z Viper и конвертопланы Bell Boeing V-22 Osprey.