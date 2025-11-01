Хороший друг в беде не оставит

Согласно материалам, лидер Венесуэлы запросил у глав перечисленных стран защитные радары, ремонт самолетов и, возможно, ракеты. WP пишет, что из документов неясно, как отреагировали на просьбы Россия, Китай и Иран.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану с просьбой укрепить свой военный потенциал на фоне наращивания американского присутствия в Карибском бассейне. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на внутренние документы правительства США, которые получило издание.

Мадуро отправил президенту РФ Владимиру Путину письмо. Оно доставлено в ходе визита высокопоставленного помощника лидера Венесуэлы в Москву, пишет газета.

Председателю КНР Си Цзиньпину Мадуро также написал письмо. В нем он изложил просьбу расширить военное сотрудничество между странами для противодействия США. Президент Венесуэлы попросил ускорить производство китайскими компаниями систем радиолокационного обнаружения, сообщает WP.

В документах также говорится, что министр транспорта Венесуэлы Рамон Селестино Веласкес сообщил иранскому чиновнику, что страна нуждается в пассивном оборудовании для обнаружения, GPS-скремблерах и беспилотниках с дальностью действия 1000 км.

31 октября президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает вариант нанесения ударов по Венесуэле. Ранее издание Miami Herald со ссылкой на источники сообщило, что США могут в ближайшие дни или даже часы нанести удары по этой латиноамериканской стране.