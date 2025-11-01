USD 1.7000
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Россия бомбит дронами энергообъекты

В ночь на субботу, 1 ноября, в Полтавской области в результате российской атаки дронами загорелся объект газодобывающей отрасли, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

Пожар произошел в Полтавском районе. По предварительным данным, пострадавших нет. Спасателям удалось ликвидировать возгорание к 06:02. В тушении огня участвовали 93 человека личного состава и 22 единицы техники.

Ночью в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атак дронов-«шахедов».

Ранее, 28 октября, компания «Нафтогаз» сообщала о новой атаке российских войск на объекты газовой инфраструктуры в Полтавской области. В компании подчеркнули, что цель подобных ударов — оставить украинцев без газа и отопления в зимний период.

Ранее также фиксировались удары по объектам газовой инфраструктуры региона — 3 и 16 октября.

