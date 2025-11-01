Болгары отказались от российского топлива

Болгария временно приостанавливает экспорт дизельного и авиационного топлива, в том числе в другие страны Евросоюза, на фоне введенных администрацией президента США Дональда Трампа санкций против «Роснефти» и «Лукойла».

Агентство напоминает, что недалеко от болгарского города Бургас располагается нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Нефтохим». Кроме того, российская компания управляет в стране сетью автозаправочных станций. Санкции коснулись всех ее болгарских активов.

Парламентарии из правящей коалиции заверили, что запасов топлива у страны хватит на несколько месяцев, пишет dpa. Законопроект о приостановке экспорта поддержали 135 депутатов, против проголосовали четверо, 42 воздержались.

Болгария поддержала план Евросоюза по отказу от экспорта российского газа к концу 2027 года. При этом именно через ее территорию проходит последний трубопровод, по которому газ из России перекачивается в ЕС – «Турецкий поток». Это означает, что Венгрия и Словакия лишатся возможности продолжать закупать его у России, писало в конце сентября 2025 года издание Politico.