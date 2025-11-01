USD 1.7000
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Болгары отказались от российского топлива

борьба с дефицитом
10:36 437

Болгария временно приостанавливает экспорт дизельного и авиационного топлива, в том числе в другие страны Евросоюза, на фоне введенных администрацией президента США Дональда Трампа санкций против «Роснефти» и «Лукойла».

Соответствующее решение принял болгарский парламент, чтобы избежать дефицита этих нефтепродуктов в будущем, передает агентство dpa.

Агентство напоминает, что недалеко от болгарского города Бургас располагается нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Нефтохим». Кроме того, российская компания управляет в стране сетью автозаправочных станций. Санкции коснулись всех ее болгарских активов.

Парламентарии из правящей коалиции заверили, что запасов топлива у страны хватит на несколько месяцев, пишет dpa. Законопроект о приостановке экспорта поддержали 135 депутатов, против проголосовали четверо, 42 воздержались.

Болгария поддержала план Евросоюза по отказу от экспорта российского газа к концу 2027 года. При этом именно через ее территорию проходит последний трубопровод, по которому газ из России перекачивается в ЕС – «Турецкий поток». Это означает, что Венгрия и Словакия лишатся возможности продолжать закупать его у России, писало в конце сентября 2025 года издание Politico.

Азербайджанская нефть дешевеет
Азербайджанская нефть дешевеет
10:48 534
Хороший друг в беде не оставит
Хороший друг в беде не оставит
10:24 1120
Сын Трампа едет в Армению
Сын Трампа едет в Армению
10:12 1612
Теперь закрылся и аэропорт Берлина
Теперь закрылся и аэропорт Берлина
10:06 1239
Азербайджанский парадокс: границы закрыты, а туризм растет и отели заполняются
Азербайджанский парадокс: границы закрыты, а туризм растет и отели заполняются наша трибуна
04:49 4464
Обыкновенный геноцид
Обыкновенный геноцид объектив haqqin.az
04:39 4399
Слово, прозвучавшее громче выстрела
Слово, прозвучавшее громче выстрела горячая тема
01:41 5522
«Уничтожим шпионов, диверсантов и вредителей до конца!»
«Уничтожим шпионов, диверсантов и вредителей до конца!» о вечном, все еще актуально
31 октября 2025, 18:49 5351
Пентагон одобрил «Томагавки» для Украины. Теперь решение за Трампом
Пентагон одобрил «Томагавки» для Украины. Теперь решение за Трампом новость дополнена
31 октября 2025, 21:21 5588
Это мог быть по-настоящему кровавый Хэллоуин
Это мог быть по-настоящему кровавый Хэллоуин наше поле зрения
01:29 2915
Турецкие самолеты защитят небо Балтии
Турецкие самолеты защитят небо Балтии
31 октября 2025, 23:12 3679

