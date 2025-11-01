Анар Алиев осмотрел малые хозяйства нахчыванцев

В Нахчыване более 50 человек получили активы в виде имущества и материалов для создания небольших семейных предприятий в сельском хозяйстве и сфере услуг в рамках программы самозанятости.
В мероприятии по передаче активов приняли участие министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев и исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики Фарид Багирзаде.
Они встретились с участниками программы, обсудив их планы по развитию собственных хозяйств с использованием предоставленных активов.
Алиев и Багирзаде также посетили малое предприятие по восстановлению и ремонту автомобильных шин, созданное имеющим инвалидность жителем Нахчывана Эльбеи Исмаиловым в рамках программы самозанятости.
Участник программы выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву за поддержку, которая позволяет безработным и ищущим работу гражданам открыть собственное дело.
Отмечается, что с начала реализации программы самозанятости в Нахчыванской Автономной Республике создано более 3 200 семейных хозяйств.
В тот же день представители министерства ознакомились с условиями труда на одном из образцовых предприятий в сфере охраны труда — компании ENNA, входящей в состав Cahan Holding, где создана безопасная и здоровая рабочая среда.