USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Анар Алиев осмотрел малые хозяйства нахчыванцев

10:38 379

В Нахчыване более 50 человек получили активы в виде имущества и материалов для создания небольших семейных предприятий в сельском хозяйстве и сфере услуг в рамках программы самозанятости.

В мероприятии по передаче активов приняли участие министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев и исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики Фарид Багирзаде.

Они встретились с участниками программы, обсудив их планы по развитию собственных хозяйств с использованием предоставленных активов.

Алиев и Багирзаде также посетили малое предприятие по восстановлению и ремонту автомобильных шин, созданное имеющим инвалидность жителем Нахчывана Эльбеи Исмаиловым в рамках программы самозанятости.

Участник программы выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву за поддержку, которая позволяет безработным и ищущим работу гражданам открыть собственное дело.

Отмечается, что с начала реализации программы самозанятости в Нахчыванской Автономной Республике создано более 3 200 семейных хозяйств.

В тот же день представители министерства ознакомились с условиями труда на одном из образцовых предприятий в сфере охраны труда — компании ENNA, входящей в состав Cahan Holding, где создана безопасная и здоровая рабочая среда.

