Анар Алиев осмотрел малые хозяйства нахчыванцев

В Нахчыване более 50 человек получили активы в виде имущества и материалов для создания небольших семейных предприятий в сельском хозяйстве и сфере услуг в рамках программы самозанятости.

В мероприятии по передаче активов приняли участие министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев и исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики Фарид Багирзаде. Они встретились с участниками программы, обсудив их планы по развитию собственных хозяйств с использованием предоставленных активов. Алиев и Багирзаде также посетили малое предприятие по восстановлению и ремонту автомобильных шин, созданное имеющим инвалидность жителем Нахчывана Эльбеи Исмаиловым в рамках программы самозанятости.