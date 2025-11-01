USD 1.7000
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Азербайджанская нефть дешевеет

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $0,08, или 0,12% - до $65,87.

По итогам торгов цена январских фьючерсов на нефть марки Brent составила $65,27.

В турецком порту Джейхан цена за баррель Azeri Light на базе FOB понизилась на $0,05 доллара, или 0,07%, составив $63,82.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70 за беррель.

Напомним, минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,655%.

Россия об эксперименте с Азербайджаном
Азербайджанская нефть дешевеет
Хороший друг в беде не оставит
Сын Трампа едет в Армению
Теперь закрылся и аэропорт Берлина
Азербайджанский парадокс: границы закрыты, а туризм растет и отели заполняются
Обыкновенный геноцид
Слово, прозвучавшее громче выстрела
«Уничтожим шпионов, диверсантов и вредителей до конца!»
Пентагон одобрил «Томагавки» для Украины. Теперь решение за Трампом
Это мог быть по-настоящему кровавый Хэллоуин
