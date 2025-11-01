Сербия в ожидании протестов

Бетонная конструкция рухнула всего через четыре месяца после завершения реконструкции вокзала, которая, согласно официальным данным, обошлась в €16 млн.

Сегодня, 1 ноября, в Сербии пройдут массовые акции, посвященные годовщине трагедии в городе Нови-Сад, где в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале погибли 16 человек, сообщает РБК.

Главный митинг состоится в самом Нови-Саде, втором крупнейшем городе страны, куда в рамках акции «16 дней за 16 жертв» уже пришли тысячи сербов, преодолев за эти дни пешком многие километры. Самый большой путь, почти в 400 км, проделали участники марша из городка Нови-Позар на юго-западе республики.

При этом уголовный процесс над виновниками трагедии до сих пор не начат.

Прокуратура Сербии в декабре выдвинула обвинения в совершении преступления против общей безопасности в отношении 13 человек, включая бывшего министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича и ряда других должностных лиц.

В апреле суд в Нови-Саде вернул обвинительный акт прокуратуре для доработки, указав, что необходимо «дальнейшее уточнение фактов» и «оценка обоснованности обвинения».

16 сентября прокуратура после дополнительного расследования вновь выдвинула обвинение против тех же лиц, однако суд до сих пор не принял решения о его рассмотрении. Все фигуранты дела находятся на свободе.

Весь этот год в республике продолжались вызванные трагедией протесты, объединившие прежде всего студенческую молодежь, — массовые демонстрации, велопробеги, перекрытия транспортного сообщения. Сначала их организаторы настаивали, что виновных в нови-садской трагедии необходимо судить по статьям «убийство» и «коррупция», но со временем и по мере того, как полиция все жестче действовала в отношении протестующих, избивая и задерживая их, расширили свои требования, добиваясь отставки властей республики, включая президента Александра Вучича.

С мая среди требований — проведение в стране досрочных выборов (даже сформирован «студенческий список» кандидатов в депутаты). Сейчас они обращены уже к новому правительству республики, которое в январе, после отставки премьера Милоша Вучевича, возглавил Джуро Мацут. Формально он не принадлежит к какой-либо партии, но на парламентских выборах 2023-го поддерживал Сербскую прогрессивную партию (SNS) Вучича, а затем осуждал протесты в республике.

Министры из команды Вучевича, в том числе первый вице-премьер и министр финансов Синиша Мали, вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич, министр иностранных дел Марко Джурич и министр обороны Братислав Гашич, сохранили свои портфели в новом кабинете. «Если новое правительство не сможет добиться справедливости для 16 жертв обрушения купола, их ждет та же участь, что и предыдущее правительство», — сказал один из участников нынешней акции репортерам британской The Guardian.