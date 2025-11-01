Грабителей Лувра подвела любовь к футболу

Сотрудники Бригады по борьбе с бандитизмом провели операцию около 20:30 по местному времени.

Четверых человек, подозреваемых в ограблении Лувра, задержали во время ожидания матча 10-го тура чемпионата Франции между «Парижем» и «Лионом» (3:3), проходившего на стадионе «Жан-Буан» 29 октября. Об этом сообщили телеканалы FranceInfo и BFMTV, а также RMC Sport.

Арест стал частью нового этапа расследования ограбления, произошедшего 19 октября. В общей сложности после ограбления задержали уже по меньшей мере семь человек.

По данным Le Parisien, одного из мужчин идентифицировали по ДНК – он, вероятно, был водителем мотоцикла, на котором грабители скрылись с места преступления.

Во время ограбления воры похитили девять драгоценностей из коллекции Наполеона на сумму около 88 млн евро.

По словам прокурора Парижа, к делу привлечено свыше 100 следователей. Расследование охватывает как подготовительные действия, так и непосредственные операции преступной группы.

В то же время израильская компания CGI Group, специализирующаяся на вопросах безопасности и аналитике, рассказала, что ей через даркнет предложили приобрести часть украденных в Лувре драгоценностей. Об этом пишет газета Bild.

«Через пять дней после ограбления Лувра с нами через официальный сайт CGI Group связался человек, назвавшийся представителем воров. Он спросил, не хотим ли мы договориться о покупке украденных произведений искусства через даркнет, и подчеркнул, что у нас есть 24 часа на ответ» - сказал изданию генеральный директор компании Цвика Наве. Общение началось через сайт CGI, а затем переместилось в даркнет, отметил он. Глава компании рассказал, что после долгих проверок они пришли к выводу, что неизвестный человек действительно «владел как минимум частью украденных драгоценностей».