USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Новость дня
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

«Жертвам» Майкла Джексона выплатили крупные суммы

11:20 184

Наследственный фонд Майкла Джексона в начале 2025 года тайно выплатил $2,5 млн пяти истцам, которые утверждали, что стали жертвами сексуального насилия со стороны певца. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на судебные документы.

По ее данным, этот платеж завершил урегулирование дела, которое началось в 2020 году, на сумму $16,5 млн. Сторона обвинения настаивает, что в 2020 году на истцов оказывалось давление и они подписали соглашение об урегулировании на условиях, которые не понимали.

По информации FT, они рассчитывают на получение большей суммы, а также хотят публичных слушаний в суде. Отмечается, что суд города Лос-Анджелеса (штат Калифорния) вынесет решение, будет ли дело рассматриваться на открытом заседании или останется в рамках частного арбитража.

Наследники Джексона в свою очередь называют эти обвинения ложными и подчеркивают, что, согласно соглашению 2020 года, все должно решаться на закрытых судебных заседаниях.

Издание отмечает, что возможный открытый судебный процесс может навредить выходу биографического фильма Michael, премьера которого запланирована на 2026 год. Продюсером ленты выступил Грэм Кинг, лауреат кинопремии «Оскар», спродюсировавший в том числе такие фильмы, как «Авиатор» (The Aviator, 2004) и «Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody, 2018).

Джексона не раз обвиняли в «неподобающем поведении с детьми» в 1990-х годах, а также в рамках судебного преследования в 2005 году. Тем не менее певец был оправдан судом.

В 2019 году на экраны в США вышел документальный фильм, в котором были представлены рассказы двух мужчин, утверждавших, что Джексон подвергал их насилию в детстве. Впоследствии их претензии были урегулированы соглашением с наследниками артиста.

Майкл Джексон умер в 2009 году от остановки сердца, вызванной передозировкой обезболивающих средств. Его личный врач Конрад Мюррей был обвинен в непредумышленном убийстве и приговорен к четырем годам лишения свободы.

Россия об эксперименте с Азербайджаном
Россия об эксперименте с Азербайджаном
11:35 8
Азербайджанская нефть дешевеет
Азербайджанская нефть дешевеет
10:48 540
Хороший друг в беде не оставит
Хороший друг в беде не оставит
10:24 1123
Сын Трампа едет в Армению
Сын Трампа едет в Армению
10:12 1618
Теперь закрылся и аэропорт Берлина
Теперь закрылся и аэропорт Берлина
10:06 1243
Азербайджанский парадокс: границы закрыты, а туризм растет и отели заполняются
Азербайджанский парадокс: границы закрыты, а туризм растет и отели заполняются наша трибуна
04:49 4465
Обыкновенный геноцид
Обыкновенный геноцид объектив haqqin.az
04:39 4403
Слово, прозвучавшее громче выстрела
Слово, прозвучавшее громче выстрела горячая тема
01:41 5527
«Уничтожим шпионов, диверсантов и вредителей до конца!»
«Уничтожим шпионов, диверсантов и вредителей до конца!» о вечном, все еще актуально
31 октября 2025, 18:49 5352
Пентагон одобрил «Томагавки» для Украины. Теперь решение за Трампом
Пентагон одобрил «Томагавки» для Украины. Теперь решение за Трампом новость дополнена
31 октября 2025, 21:21 5592
Это мог быть по-настоящему кровавый Хэллоуин
Это мог быть по-настоящему кровавый Хэллоуин наше поле зрения
01:29 2916

ЭТО ВАЖНО

Россия об эксперименте с Азербайджаном
Россия об эксперименте с Азербайджаном
11:35 8
Азербайджанская нефть дешевеет
Азербайджанская нефть дешевеет
10:48 540
Хороший друг в беде не оставит
Хороший друг в беде не оставит
10:24 1123
Сын Трампа едет в Армению
Сын Трампа едет в Армению
10:12 1618
Теперь закрылся и аэропорт Берлина
Теперь закрылся и аэропорт Берлина
10:06 1243
Азербайджанский парадокс: границы закрыты, а туризм растет и отели заполняются
Азербайджанский парадокс: границы закрыты, а туризм растет и отели заполняются наша трибуна
04:49 4465
Обыкновенный геноцид
Обыкновенный геноцид объектив haqqin.az
04:39 4403
Слово, прозвучавшее громче выстрела
Слово, прозвучавшее громче выстрела горячая тема
01:41 5527
«Уничтожим шпионов, диверсантов и вредителей до конца!»
«Уничтожим шпионов, диверсантов и вредителей до конца!» о вечном, все еще актуально
31 октября 2025, 18:49 5352
Пентагон одобрил «Томагавки» для Украины. Теперь решение за Трампом
Пентагон одобрил «Томагавки» для Украины. Теперь решение за Трампом новость дополнена
31 октября 2025, 21:21 5592
Это мог быть по-настоящему кровавый Хэллоуин
Это мог быть по-настоящему кровавый Хэллоуин наше поле зрения
01:29 2916
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться