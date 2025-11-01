«Жертвам» Майкла Джексона выплатили крупные суммы

По ее данным, этот платеж завершил урегулирование дела, которое началось в 2020 году, на сумму $16,5 млн. Сторона обвинения настаивает, что в 2020 году на истцов оказывалось давление и они подписали соглашение об урегулировании на условиях, которые не понимали.

Наследственный фонд Майкла Джексона в начале 2025 года тайно выплатил $2,5 млн пяти истцам, которые утверждали, что стали жертвами сексуального насилия со стороны певца. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на судебные документы.

По информации FT, они рассчитывают на получение большей суммы, а также хотят публичных слушаний в суде. Отмечается, что суд города Лос-Анджелеса (штат Калифорния) вынесет решение, будет ли дело рассматриваться на открытом заседании или останется в рамках частного арбитража.

Наследники Джексона в свою очередь называют эти обвинения ложными и подчеркивают, что, согласно соглашению 2020 года, все должно решаться на закрытых судебных заседаниях.

Издание отмечает, что возможный открытый судебный процесс может навредить выходу биографического фильма Michael, премьера которого запланирована на 2026 год. Продюсером ленты выступил Грэм Кинг, лауреат кинопремии «Оскар», спродюсировавший в том числе такие фильмы, как «Авиатор» (The Aviator, 2004) и «Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody, 2018).

Джексона не раз обвиняли в «неподобающем поведении с детьми» в 1990-х годах, а также в рамках судебного преследования в 2005 году. Тем не менее певец был оправдан судом.

В 2019 году на экраны в США вышел документальный фильм, в котором были представлены рассказы двух мужчин, утверждавших, что Джексон подвергал их насилию в детстве. Впоследствии их претензии были урегулированы соглашением с наследниками артиста.

Майкл Джексон умер в 2009 году от остановки сердца, вызванной передозировкой обезболивающих средств. Его личный врач Конрад Мюррей был обвинен в непредумышленном убийстве и приговорен к четырем годам лишения свободы.