Россия об эксперименте с Азербайджаном

Проведение эксперимента по применению электронных транспортных накладных прорабатывается между Россией и Азербайджаном. Об этом сообщила замруководителя департамента международных проектов и цифровизации АО «Дирекция международных транспортных коридоров» Наталья Задонская, передает ТАСС.

«Мы работаем со всеми странами МТК «Север - Юг». С Азербайджаном, в частности, прорабатывается пилотный проект по применению e-CMR (электронная международная товарно-транспортная накладная). Также Азербайджан нас подталкивает и к применению электронных «дозволов». Думаю, что Российская Федерация в этой части откликнется и продолжит эту работу», - сказала она на площадке международного Каспийского цифрового форума.

Международная накладная e-CMR является подтверждением трехстороннего договора, заключенного между отправителем, перевозчиком и получателем груза. Применение электронного документа позволяет ускорить операции при прохождении границ и сокращает расходы по сравнению с оформлением бумажной накладной.

III Международный Каспийский цифровой форум прошел в дагестанском Каспийске.